Tramp: Zelenski koči mir, Putin je spreman na dogovor

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da potencijalni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine blokira Kijev, a ne Moskva, što je u suprotnosti sa stavovima evropskih saveznika koji tvrde da Kremlj nema interes da okonča rat.

U intervjuu za agenciju Reuters, Tramp je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman da završi skoro četverogodišnju invaziju na Ukrajinu, dok je, prema njegovim riječima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski znatno uzdržaniji.

- Mislim da je Putin spreman da sklopi dogovor. Mislim da je Ukrajina manje spremna da sklopi dogovor - rekao je Tramp.

Na pitanje zašto pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država još nisu doveli do kraja najvećeg kopnenog sukoba u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, Tramp je odgovorio jednom riječju: "Zelenski".

Ovakve izjave sugeriraju da je Tramp ponovo nezadovoljan ponašanjem Zelenskog, s kojim već duže ima nestabilan odnos, iako se činilo da su njihovi kontakti tokom 2025. godine donekle poboljšani.

Upozorenja američke obavještajne službe

Tramp je u više navrata pokazivao veću spremnost da prihvati Putinova uvjeravanja nego lideri pojedinih američkih saveznika, što je izazivalo nezadovoljstvo u Kijevu, među evropskim državama, ali i u američkom Kongresu, uključujući i dio republikanaca.

Agencija Reuters podsjeća da su američke obavještajne službe još u decembru upozoravale kako Putin nije odustao od cilja da osvoji cijelu Ukrajinu i ponovo uspostavi kontrolu nad dijelovima Evrope koji su nekada pripadali Sovjetskom Savezu. Te procjene tada je osporila direktorica Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Američkih Država Talsi Gabard.

Fokus pregovora

U posljednjim sedmicama fokus pregovora uz posredovanje SAD-a bio je na bezbjednosnim garancijama za poslijeratnu Ukrajinu, s ciljem da se spriječi novi ruski napad nakon eventualnog mirovnog sporazuma. Prema navodima Reutersa, američki pregovarači su vršili pritisak na Ukrajinu da se odrekne istočnog regiona Donbasa kako bi se postigao dogovor s Rusijom.