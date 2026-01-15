Otkriveno kako su Turska i arapske zemlje spriječile Trampov napad na Iran

Intenzivni diplomatski napori da se američki predsjednik Donald Tramp odvrati od napada na Iran, uključujući direktnu komunikaciju između Teherana i Vašingtona, doveli su do smanjenja tenzija u Zaljevu, tvrde izvori bliski arapskim vladama za Financial Times. Regionalne sile, uključujući Saudijsku Arabiju, Tursku, Katar, Oman i Egipat, pozivale su Trampovu administraciju na suzdržanost. Ove države su upozorile Vašington na moguće posljedice koje bi trpjeli iranski susjedi u slučaju američkog vojnog udara, što bi neminovno izazvalo i rast globalnih cijena nafte i plina.

- Stvari su se za sada smirile - izjavio je jedan arapski zvaničnik. - SAD daje vrijeme za razgovore s Iranom kako bi vidjeli u kom pravcu će se situacija dalje razvijati - dodao je.

Komunikacija između SAD-a i Islamske Republike omogućila je iranskim zvaničnicima da uvjere Trampa kako neće biti pogubljenja demonstranata i da broj žrtava protesta nije onoliko visok koliko se izvještavalo izvan zemlje. Zvaničnici se sada nadaju da bi ova komunikacija, kojoj su možda posredovale treće strane poput Rusije ili Omana, mogla prerasti u daljnje pregovore u narednim danima. Tenzije su porasle ranije ove sedmice nakon što je Tramp na društvenim mrežama sugerisao američku akciju objavom "Pomoć stiže". Povlačenje trupa i kretanje nosača aviona Spekulacije o neposrednom američkom napadu dodatno su podgrijane u srijedu kada su osoblje i avioni povučeni iz zračne baze Al Udeid u Kataru, sjedišta američke regionalne vojne komande. Prema satelitskim analizama, grupa nosača aviona USS Lincoln kretala se prema regiji iz Indijskog okeana.

Međutim, Tramp je kasnije izjavio da je dobio uvjeravanja da nema ubijanja demonstranata.