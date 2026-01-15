Tramp prijeti vojskom: "Pokrenut ću Zakon o pobuni baš kao predsjednici prije mene"

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u četvrtak na društvenoj mreži Truth Social da bi mogao aktivirati Zakon o pobuni (Insurrection Act) ukoliko političari u Minnesoti "ne budu poštovali zakon i ne spriječe demonstrante da napadaju savezne agente ICE-a", koji, prema njegovim riječima, samo pokušavaju obavljati svoj posao.

- Ako korumpirani političari Minnesote ne budu poštovali zakon i ne zaustave profesionalne agitatore i pobunjenike u napadima na patriote iz ICE-a, koji samo rade svoj posao, pokrenut ću Zakon o pobuni, baš kao što su to činili mnogi predsjednici prije mene. Brzo ću okončati sramotu koja se događa u toj nekada velikoj državi - napisao je Tramp.

Eskalacija u Minesoti

Zakon o pobuni iz 1807. godine omogućava predsjedniku SAD-a da rasporedi američku vojsku i federalizuje Nacionalnu gardu unutar države bez odobrenja Kongresa. Primjenjuje se u slučajevima pobune, velikih nereda ili kada zakon nije moguće provoditi redovnim pravnim putem. Njegova upotreba je rijetka; posljednje značajne primjene bile su tokom 20. stoljeća u vrijeme građanskih nemira i borbe za desegregaciju.