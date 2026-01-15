Tramp prijeti vojskom: "Pokrenut ću Zakon o pobuni baš kao predsjednici prije mene"

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u četvrtak na društvenoj mreži Truth Social da bi mogao aktivirati Zakon o pobuni (Insurrection Act) ukoliko političari u Minnesoti "ne budu poštovali zakon i ne spriječe demonstrante da napadaju savezne agente ICE-a", koji, prema njegovim riječima, samo pokušavaju obavljati svoj posao.
- Ako korumpirani političari Minnesote ne budu poštovali zakon i ne zaustave profesionalne agitatore i pobunjenike u napadima na patriote iz ICE-a, koji samo rade svoj posao, pokrenut ću Zakon o pobuni, baš kao što su to činili mnogi predsjednici prije mene. Brzo ću okončati sramotu koja se događa u toj nekada velikoj državi - napisao je Tramp.
Eskalacija u Minesoti
Zakon o pobuni iz 1807. godine omogućava predsjedniku SAD-a da rasporedi američku vojsku i federalizuje Nacionalnu gardu unutar države bez odobrenja Kongresa. Primjenjuje se u slučajevima pobune, velikih nereda ili kada zakon nije moguće provoditi redovnim pravnim putem. Njegova upotreba je rijetka; posljednje značajne primjene bile su tokom 20. stoljeća u vrijeme građanskih nemira i borbe za desegregaciju.
Trampova prijetnja dolazi usred sve većih nemira u Mineapolisu i širom Minesote. Demonstracije traju sedmicama zbog federalne imigracione operacije poznate kao "Operation Metro Surge". Ova akcija dovela je do masovnog dolaska hiljada agenata američkih imigracionih službi (ICE i CBP), što je izazvalo oštre kritike lokalnih vlasti.
Protesti su postali nasilni nakon što je prošle sedmice u Mineapolisu agent ICE-a ubio 37-godišnju Rene Gud. Lokalni zvaničnici osporavaju tvrdnje savezne vlade o okolnostima pucnjave. Porodica žrtve tvrdi da Gud tog dana nije učestvovala u protestima. Video snimci incidenta pokazuju da njen automobil nije udario agente, a agent koji je pucao u tom trenutku nije bio povrijeđen, iako je kasnije navodno zatražio medicinsku pomoć.
Neredi su se dodatno produbili nakon sinoćnje pucnjave u sjevernom Mineapolisu, kada je federalni agent ranio državljanina Venecuele u nogu tokom pokušaja hapšenja. Ovi incidenti pojačali su osjećaj straha i bijesa među građanima.
Vlasti Minesote poručuju: "ICE, odlazi!"
Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej opisao je prisustvo velikog broja federalnih agenata kao "invaziju" i upozorio da je situacija neodrživa za zajednicu. Guverner Tim Volc također je oštro kritikovao poteze savezne vlasti. Obojica su se usprotivili akcijama Vašingtona, tražeći hitan prekid operacija i povlačenje agenata iz Minesote.
- Gubite se iz grada - poručio je Frej direktno agenciji ICE.
Trampova prijetnja aktivacijom vojske dodatno produbljuje nacionalnu podjelu oko uloge savezne vlasti i prava lokalnih zajednica. Kritičari upozoravaju da bi takav potez predstavljao ekstremnu zloupotrebu izvršne vlasti protiv demonstranata, dok Trampove pristalice smatraju da su stroge mjere neophodne za očuvanje reda.
Državne i lokalne vlasti Minesote već su pokrenule pravne postupke protiv administracije, tvrdeći da aktivnosti federalnih agenata krše ustavna prava i građanske slobode stanovnika.