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STAV MOSKVE

Kremlj: Rusija se slaže s Trampom da Zelenski koči mir u Ukrajini

Predsjednik Putin i ruska strana ostaju otvoreni (za razgovore). Ruski stav je dobro poznat, rekao je Peskov

Putin, Tramp i Zelenski. Platforma X / Reuters / Pixsell

FENA

15.1.2026

Kremlj je u četvrtak objavio da se Rusija s američkim predsjednikom Donaldom Trampom slaže da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a ne Rusija, taj koji koči potencijalni mirovni sporazum kojim bi se okončao rat u Ukrajini.

Trampova procjena u intervjuu za Reuters u suprotnosti je s procjenom evropskih saveznika, koji dosljedno tvrde da Moskva nema puno interesa za okončanje borbe i želi zauzeti što više teritorija, a istovremeno nastoji spriječiti daljnje zapadne sankcije.

- Mislim da je spreman sklopiti dogovor - rekao je Tramp o Putinu u razgovoru za Reuters u Ovalnom uredu u srijedu.

Mislim da je Ukrajina manje spremna sklopiti dogovor - kazao je.

Na pitanje zašto pregovori pod američkim odstvom još nisu riješili najveći kopneni sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata, Tramp je odgovorio: "Zelenski“.

Ruski stav

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima, kada su ga pitali da se slaže s Trumpom:

- Slažem se, to je doista tako. Predsjednik Putin i ruska strana ostaju otvoreni (za razgovore). Ruski stav je dobro poznat. Dobro je poznat američkim pregovaračima, predsjedniku Trumpu i čelništvu kijevskog režima.

Rusija kontrolira otprilike petinu Ukrajine, uključujući Krimski poluotok, koji je anektirala 2014.

Moskva želi da Kijev povuče svoje trupe iz dijelova Donjecke regije koje Rusija ne kontrolira, ali ih smatra svojima.

Ukrajina, koja je odbacila ideju darivanja teritorija Moskvi, želi da se borbe zaustave duž trenutnih linija fronta. SAD je predložio slobodnu ekonomsku zonu ako Ukrajina povuče svoje trupe.

Sigurnosne garancije

Pregovori pod američkim vodstvom posljednjih su sedmica bili usmjereni na sigurnosne garancije za poslijeratnu Ukrajinu nakon potencijalnog mirovnog sporazuma, iako su neki evropski zvaničnici upozorili da je vrlo mala vjerojatnost da će Putin prihvatiti neke od uslova.

Razgovori su dodatno usporeni nakon što je Rusija prošlog mjeseca optužila Ukrajinu za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju, što je Kijev nazvao lažnim.

Peskov je rekao da će Moskva u Kremlju dočekati Trumpovog izaslanika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera na dodatnim razgovorima o Ukrajini nakon što se dogovori datum posjete, prenosi Reuters.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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