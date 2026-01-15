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VAŠINGTON

Bijela kuća poslala upozorenje Iranu: Ako se ubistva nastave, uslijedit će teške posljedice

Bijela kuća nije iznosila dodatne detalje o mogućim mjerama koje bi Vašington mogao poduzeti

Donald Tramp. AP

M. Až.

15.1.2026

Sjedinjene Američke Države upozorile su Iran da će se suočiti s "teškim posljedicama" ukoliko se nastavi, kako je navedeno, val ubistava i pogubljenja u toj zemlji, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit.

- Predsjednik i njegov tim jasno su poručili iranskom režimu da će, ako se ubistva nastave, uslijediti teške posljedice - rekla je Levit novinarima.

Prema njenim riječima, predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu iz Irana je prenesena poruka da će "ubijanja i pogubljenja stati". Dodala je da je, prema informacijama kojima raspolaže Bijela kuća, 800 pogubljenja u Iranu, planiranih za jučer, u međuvremenu zaustavljeno.

Tokom istog brifinga, novinari su Levit pitali i o navodnoj implicitnoj prijetnji predsjedniku Trampu, emitovanoj na iranskoj državnoj televiziji.

Jedan novinar naveo je da je u televizijskom prilogu prikazana slika neuspjelog atentata na Trampa u Pensilvaniji, uz poruku: "Ovaj put neće poći po zlu."

- Iskreno, to nisam vidjela. Provjerit ćemo to i omogućiti predsjedniku i njegovom timu za nacionalnu sigurnost da pregledaju snimak kako bi se utvrdila njegova vjerodostojnost. odgovorila je Levit.

Iran se zasad nije zvanično oglasio ni o američkom upozorenju ni o navodima vezanim za televizijski prilog. Bijela kuća nije iznosila dodatne detalje o mogućim mjerama koje bi Vašington mogao poduzeti ukoliko se, prema američkoj procjeni, nasilje u Iranu nastavi.

# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# PROTESTI
# KAROLINE LEAVITT
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