Merc: Rusija je evropska zemlja, stabilan odnos s njom je ključan za budućnost EU

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da je Rusija evropska zemlja te izrazio nadu da će Evropska unija uspjeti uspostaviti uravnotežen i stabilan odnos s Moskvom.

Govoreći pred privrednicima na novogodišnjem prijemu u Haleu, Merc je poručio da je stabilnost odnosa s najvećim evropskim susjedom od presudnog značaja za budućnost Evrope i Njemačke, što je u određenoj mjeri u suprotnosti s njegovim ranijim izjavama koje su imale znatno oštriji ton prema Rusiji.

- Ako uspijemo vratiti mir i slobodu u Evropu, ako konačno pronađemo ravnotežu u odnosima s našim najvećim evropskim susjedom, govorim o Rusiji, ako zavlada mir i ako se osigura sloboda, ako u svemu tome uspijemo, tada će Evropska unija, a samim tim i mi u Njemačkoj, položiti sljedeći ispit i nakon 2026. godine moći s povjerenjem gledati u budućnost - rekao je Merc.

Kancelar je naglasio da ova poruka nema veze s činjenicom da se obraćao u istočnom dijelu Njemačke. "To govorim gdje god se nalazim u Njemačkoj", rekao je Merc, dodajući da je "Rusija evropska zemlja".