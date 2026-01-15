Izrael ubio sedam Palestinaca u Gazi u novim kršenjima primirja

Izraelska vojska ubila je u četvrtak najmanje sedam Palestinaca, među njima i jedno dijete te ranila više osoba u zračnim udarima i pucnjavi koji su pogodili više područja širom Pojasa Gaze, u najnovijem kršenju prošlogodišnjeg sporazuma o primirju, saopćili su medicinski izvori.

Pogođena područja

Izraelski ratni avioni pogodili su kuću u centralnom gradu Deir al-Balahu s dvije rakete, pri čemu su ubijena četiri Palestinca, uključujući i jedno dijete, rekli su izvori.

Veliki broj ljudi je ranjen u napadu i prebačen u bolnicu Šehida Al-Akse, a izvori su upozorili da bi broj poginulih mogao porasti.

Prema riječima dopisnika Anadolu, pogođeno područje nalazi se izvan izraelske kontrole u okviru primirja koje je na snazi od oktobra 2025. godine.

Izraelske snage su također ubile dva Palestinca u istom gradu nakon što su gađale dvorište njihove kuće, naveli su medicinski izvori.

Ekipe hitne pomoći u bolnici Abu Yousef al-Najjar pronašle su i tijelo jednog palestinskog muškarca na raskrsnici Al-Alam u području Mawasi u Rafahu, dodali su izvori.

Prema njihovim navodima, na tijelu su bili vidljive rane od vatrenog oružja.

Napadi su uslijedili ubrzo nakon što je jedna palestinska djevojčica ranjena u izraelskoj vatri u područjima iz kojih su se izraelske snage povukle u gradu Jabalia na sjeveru Gaze, u skladu s aranžmanima o primirju.

Izraelske snage su, prema lokalnim izvorima, izvele i artiljerijske i zračne napade na više područja širom Pojasa Gaze.

Izraelske trupe i dalje kontrolišu južne i istočne tampon-zone enklave te velike dijelove sjeverne Gaze, zadržavajući kontrolu nad gotovo 50 posto teritorije.

Kršenje primirja

Palestinci optužuju Izrael da konstantno krši primirje od 10. oktobra koje je zaustavilo brutalni rat u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 71.400 ljudi, uglavnom žena i djece, a ranjeno više od 171.300 osoba.

Prema podacima Ministarstva zdravstva, od početka primirja u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 451 Palestinac, a ranjeno više od 1.200 drugih.

Izrael je također odbio da ponovo otvori granične prelaze prema Gazi, uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a usvojenoj u novembru 2025. godine, koja poziva na trajno i sveobuhvatno primirje u enklavi, nesmetanu dostavu humanitarne pomoći i obnovu teritorije.