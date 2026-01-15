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Američki ministar zdravstva o Trampu: "Čudo je što je još uvijek živ"

Ne znaš kako uopće hoda, a kamoli da bude najenergičnija osoba koju je iko od nas ikada upoznao, rekao je

Tramp i Kenedi. AP

M. Až.

15.1.2026

Američki ministar zdravstva Robert F. Kenedi Mlađi izjavio je da predsjednik Donald Tramp ima vrlo nezdrave prehrambene navike, navodeći da se njegova prehrana uglavnom sastoji od brze hrane, slatkiša i dijetalne kole.

Govoreći u emisiji "The Katie Miller Podcast", objavljenoj u utorak, Kenedi je rekao da Tramp često jede obroke iz McDonald'sa, konzumira slatkiše i velike količine kole, posebno tokom putovanja.

- Zanimljivo kod predsjednika je to što jede zaista lošu hranu, a to je McDonald's. A onda slatkiše i Diet Coke", rekao je Kenedi.

Naveo je da Tramp jede zdravije dok je u Bijeloj kući ili u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago, ali da mu se prehrana znatno pogoršava tokom putovanja. Kenedi je dodao da Tramp stalno pije dijetalnu kolu te da putovanja s njim ostavljaju utisak da se cijeli dan puni otrovom.

Šaleći se na račun Trampove izdržljivosti, Kenedi je rekao da predsjednik ima "konstituciju božanstva", dodajući da ne zna kako je Tramp još uvijek živ.

- Ne znaš kako uopće hoda, a kamoli da bude najenergičnija osoba koju je iko od nas ikada upoznao - rekao je.

Unatoč sklonosti brzoj hrani, Kenedi je zaključio da je Trampovo opće zdravstveno stanje ipak iznimno.

# SAD
# DONALD TRUMP
# ROBERT F. KENNEDY JR.
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