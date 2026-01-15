New York Times tvrdi: Netanjahu zamolio Trampa da odgodi napad na Iran

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu lično je zamolio američkog predsjednika Donalda Trampa da odgodi američki vojni napad na Iran, prenosi The New York Times, pozivajući se na anonimnog visokog američkog zvaničnika.

Prema izvještajima, dvojica lidera razgovarala su telefonom u srijedu. Isti dan, Tramp je tvrdio da je dobio informacije od "vrlo važnih izvora s druge strane" da Iran više ne ubija disidente.

Kasnije tog dana, Tramp je, prema izvještajima, odlučio da se ne miješa, uprkos medijskim izvještajima koji su sugerirali da je američka vojna akcija bila neizbježna.

Izvještaj The New York Timesa objavljen je nakon što se čini da su SAD prešle na diplomatske mjere pritiska kako bi spriječile iransku reakciju na nerede.

Bijela kuća i Ured premijera Izraela nisu odgovorili na zahtjev The New York Timesa za komentar.

U isto vrijeme, zvaničnik jedne zaljevske zemlje izjavio je da su Katar, Saudijska Arabija, Oman i Egipat – svi partneri Vašingtona– također pozvali administraciju Donalda Trumpa da ne napada Iran.

- Visoki predstavnici tih zemalja održali su razgovore sa američkim kolegama u protekla dva dana i upozorili da bi američki udar mogao dovesti do znatno šireg regionalnog sukoba - rekao je zvaničnik.