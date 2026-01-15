Snažna eksplozija i požar u Nizozemskoj, povrijeđene četiri osobe

Najmanje četiri osobe su povrijeđene u četvrtak nakon što je u stambenoj zgradi u centru Utrehta u Nizozemskoj izbio veliki požar, nakon izvještaja o višestrukim eksplozijama, izvijestio je javni emiter NOS.

Regija sigurnosti Utrehta opisala je incident kao "gigantsku eksploziju".

Hitne službe primile su više izvještaja o eksplozijama oko 15:30 sati po lokalnom vremenu i odmah su reagovale, a obližnje ulice su bile blokirane.

Istraga u toku

Požar se kasnije proširio na obližnju pekaru oko 17 sati, a vatrogasci su nastavili da se bore s požarima.

Vlasti još nisu utvrdile uzrok eksplozija.

Gradonačelnica Utrehta Šeron Dijksma rekla je da vlasti ne sumnjaju na kriminalne aktivnosti u vezi s eksplozijom, iako nijedan scenarij nije isključen.

Vlasti su saopštile da istražuju curenje plina kao vjerovatan uzrok, napominjući da se čini da je riječ o slučajnom, a ne namjernom požaru.

Nije bilo prijavljenih ozbiljnih povreda, rekla je Dijksma na konferenciji za novinare, curenje plina je pod kontrolom, a požar je gotovo ugašen.

Značajna šteta

Dijksma je potvrdila da niko nije prijavljen kao nestao nakon eksplozije, napominjući da će vatrogasna služba nastaviti pretragu ruševina.

Okolne zgrade su pretrpjele štetu.