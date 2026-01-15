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UTREHT

Snažna eksplozija i požar u Nizozemskoj, povrijeđene četiri osobe

Požar je pod kontrolom, nema očiglednih znakova kriminalne aktivnosti, saopštile su vlasti

Požar u Utrehtu. AP

Anadolija

15.1.2026

Najmanje četiri osobe su povrijeđene u četvrtak nakon što je u stambenoj zgradi u centru Utrehta u Nizozemskoj izbio veliki požar, nakon izvještaja o višestrukim eksplozijama, izvijestio je javni emiter NOS.

Regija sigurnosti Utrehta opisala je incident kao "gigantsku eksploziju".

Hitne službe primile su više izvještaja o eksplozijama oko 15:30 sati po lokalnom vremenu i odmah su reagovale, a obližnje ulice su bile blokirane.

Istraga u toku

Požar se kasnije proširio na obližnju pekaru oko 17 sati, a vatrogasci su nastavili da se bore s požarima.

Vlasti još nisu utvrdile uzrok eksplozija.

Gradonačelnica Utrehta Šeron Dijksma rekla je da vlasti ne sumnjaju na kriminalne aktivnosti u vezi s eksplozijom, iako nijedan scenarij nije isključen.

Vlasti su saopštile da istražuju curenje plina kao vjerovatan uzrok, napominjući da se čini da je riječ o slučajnom, a ne namjernom požaru.

Nije bilo prijavljenih ozbiljnih povreda, rekla je Dijksma na konferenciji za novinare, curenje plina je pod kontrolom, a požar je gotovo ugašen.

Značajna šteta

Dijksma je potvrdila da niko nije prijavljen kao nestao nakon eksplozije, napominjući da će vatrogasna služba nastaviti pretragu ruševina.

Okolne zgrade su pretrpjele štetu.

Oko 100 stanovnika je evakuisano i smješteno je u hotelu, a vlasti upozoravaju da bi moglo proći mnogo vremena prije nego što se budu mogli vratiti kući.

U centru Utrehta uspostavljena je privremena hitna bolnica, obično rezervisana za incidente s velikim brojem žrtava.

- Čuli smo vrlo glasan prasak. Garaža se snažno zatresla. Istrčali smo van i vidjeli ljude prekrivene krvlju, oštećene fasade zgrada i razbijene prozore - rekao je radnik u parking garaži u blizini mjesta događaja Patrik Tomasen za lokalni RTV Utrecht.

# POŽAR
# EKSPLOZIJA
# UTREHT
# NIZOZEMSKA
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