Snažna eksplozija i požar u Nizozemskoj, povrijeđene četiri osobe

Najmanje četiri osobe su povrijeđene u četvrtak nakon što je u stambenoj zgradi u centru Utrehta u Nizozemskoj izbio veliki požar, nakon izvještaja o višestrukim eksplozijama, izvijestio je javni emiter NOS.
Regija sigurnosti Utrehta opisala je incident kao "gigantsku eksploziju".
Hitne službe primile su više izvještaja o eksplozijama oko 15:30 sati po lokalnom vremenu i odmah su reagovale, a obližnje ulice su bile blokirane.
Istraga u toku
Požar se kasnije proširio na obližnju pekaru oko 17 sati, a vatrogasci su nastavili da se bore s požarima.
Vlasti još nisu utvrdile uzrok eksplozija.
Gradonačelnica Utrehta Šeron Dijksma rekla je da vlasti ne sumnjaju na kriminalne aktivnosti u vezi s eksplozijom, iako nijedan scenarij nije isključen.
Vlasti su saopštile da istražuju curenje plina kao vjerovatan uzrok, napominjući da se čini da je riječ o slučajnom, a ne namjernom požaru.
Nije bilo prijavljenih ozbiljnih povreda, rekla je Dijksma na konferenciji za novinare, curenje plina je pod kontrolom, a požar je gotovo ugašen.
Značajna šteta
Dijksma je potvrdila da niko nije prijavljen kao nestao nakon eksplozije, napominjući da će vatrogasna služba nastaviti pretragu ruševina.
Okolne zgrade su pretrpjele štetu.