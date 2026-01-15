Marija Korina Mačado uručila Trampu svoju medalju Nobelove nagrade za mir

Liderka opozicije u Venecueli, Marija Korina Mačado, izjavila je novinarima ispred Kapitola SAD da je predsjedniku Donaldu Trampu uručila svoju medalju Nobelove nagrade za mir.

Mačado je rekla da je to učinjeno u znak "priznanja za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi". Nije jasno da li je Tramp prihvatio medalju, prenosi Sky News.

Podsjećamo, Mačado je osvojila Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu. Ova nagrada se Trampu očigledno dugoročno povezivala s njegovim naporima u kampanji protiv represivnog režima Nikolasa Madura u Venecueli.

Mačado je novinarima ispričala anegdotu o latinoameričkom revolucionaru Simonu Bolivaru:

- Prije dvjesto godina general markiz de Lafajet uručio je Simonu Bolivaru medalju s likom Džordža Vašingtona. Bolivar je tu medalju čuvao do kraja života. Dvjesto godina kasnije, narod Bolivara vraća medalju nasljedniku Vašingtona, u ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir, kao priznanje za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi - rekla je Mačado.

Dodala je da je razgovor s Trampom bio "odličan" i da je protekao "veoma dobro".

Nakon sastanka u Bijeloj kući, Mačado se obratila okupljenima ispred rezidencije američkog predsjednika, gdje su bili istaknuti simboli Venecuele. Prošle sedmice izjavila je da namjerava Nobelovu nagradu simbolično uručiti Trampu.

Tramp je ranije rekao da će o toj ponudi razgovarati "tokom naredne sedmice, prilikom njene posjete SAD-u", te dodao da bi mu bila "čast" da prihvati takvo priznanje.

Ranije je Tramp javno kritikovao Nobelov komitet zbog toga što mu nagrada nije dodijeljena, već je pripala Mariji Korini Mačado.