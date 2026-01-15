Republikanski kongresmen: Ako napadnemo Grenland, to će biti Trampov kraj

Republikanski kongresmen iz Nebraske, Don Bejkon, izjavio je da bi bilo kakva američka vojna akcija na Grenlandu značila kraj drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa.

"To bi bio kraj"

Govoreći novinarima u Kongresu, Bejkon je rekao da ne vjeruje da bi Tramp doista proveo prijetnje o preuzimanju Grenlanda te da smatra kako je to "pregovarački alat" predsjednika.

- Ali ne pregovara se sa saveznicima prijetnjama silom. To je za većinu nas vrlo problematično. Služio sam u NATO-u, zar ne? Ti ljudi su naši prijatelji. To doista smeta mnogima od nas. Mislim da je to pregovarački alat - rekao je Bacon.

Dodao je da se na takve izjave ipak mora reagirati.

- Međutim, činjenica da se to govori svaki dan znači da moramo odgovoriti na to. I mislim da bi to bio kraj njegove administracije i predsjedništva - zaključio je kongresmen.

Tramp ne prestaje prijetiti Grenlandu

Predsjednik SAD-a Donald Tramp posljednjih sedmica u više navrata javno govori o mogućnosti da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo snažne reakcije saveznika i unutar same američke politike.

Iako nije iznio konkretan plan, Tramp sugerira da je Grenland od ključne strateške važnosti za nacionalnu sigurnost SAD-a, posebno zbog Arktika, vojnih ruta i prirodnih resursa.

Izjave su naišle na oštre kritike jer je Grenland autonomni teritorij Danske, američke saveznice i članice NATO-a. Brojni političari i diplomati upozorili su da bi prijetnje silom prema saveznicima ozbiljno narušile transatlantske odnose, dok je dio republikanskih kongresmena poručio da Trumpove izjave vide kao pritisak u pregovorima, a ne kao realnu namjeru.