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ZABRINUTOST U REJKJAVIKU

Island zabrinut zbog šale Trampovog kandidata za ambasadora da će biti 52. država SAD

Ministarstvo vanjskih poslova kontaktiralo je ambasadu SAD-a na Islandu kako bi provjerilo tačnost navodnih komentara

Bili Long. AP

M. Až.

16.1.2026

Rejkjavik izražava zabrinutost zbog rastućih teritorijalnih ambicija Sjedinjenih Američkih Država, nakon što se kandidat predsjednika Donalda Trampa za ambasadora na Islandu, Bili Long, našalio u Vašingtonu da će Island postati 52. američka država i da će on biti njen guverner, prenosi danas Politico.

- Ministarstvo vanjskih poslova kontaktiralo je ambasadu SAD-a na Islandu kako bi provjerilo tačnost navodnih komentara - saopćilo je islandsko ministarstvo.

Long je bivši republikanski kongresmen iz Misurija, a Tramp ga je imenovao za kandidata za novog diplomatskog predstavnika SAD-a na Islandu.

# ISLAND
# SAD
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