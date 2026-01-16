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"OKO TIGRA"

Makron se našalio na račun problema s okom tokom obraćanja francuskoj vojsci: "Molim vas da mi oprostite"

Evropljani imaju posebnu odgovornost jer ovaj teritorija pripada Europskoj uniji, poručio je Makron

Emanuel Makron: Problem s okom. Screenshot / TikTok

A. O.

16.1.2026

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) u četvrtak je, uz dozu humora, komentarisao „potpuno bezopasan“ problem s okom tokom novogodišnjeg obraćanja pripadnicima francuskih oružanih snaga.

Tokom govora održanog u vojnoj bazi u Istru (Istres), na jugu Francuske, Makron je imao vidno crveno i natečeno oko. Prije samog obraćanja, dok je na otvorenom prostoru vršio inspekciju trupa, nosio je sunčane naočale.

- Molim vas da mi oprostite neugledan izgled oka. Naravno, to je potpuno bezopasno - rekao je Makron, dodavši da se cijela situacija može shvatiti i kao nenamjerna aluzija na „Oko tigra“.

Time je predsjednik Francuske aludirao na naziv poznate pjesme američkog rock benda Survajvor (Survivor) iz filma Roki 3 (Rocky III) iz 1982. godine, u kojem glavnu ulogu tumači Silvester Stalone (Sylvester Stallone).

U svom obraćanju Makron se osvrnuo na ključne izazove s kojima će se francuska vojska suočiti tokom 2026. godine. Govorio je o ubrzanom procesu ponovnog naoružavanja Francuske, nastavku vojne i političke podrške Ukrajini, kao i o odluci Pariza da uputi trupe na Grenland u znak solidarnosti s Danskom.

Upozorio je da se u svijetu ponovo pojavljuju pojave koje podsjećaju na kolonijalizam, naglašavajući da „među nekima u svijetu djeluje novi kolonijalizam“, te da „historija ne oprašta ni lošu pripremu ni slabost“.

- Evropljani imaju posebnu odgovornost jer ovaj teritorija pripada Europskoj uniji - poručio je Makron.

# EMMANUEL MACRON
# SYLVESTER STALLONE
# EU
# FRANCUSKA
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