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NADA SE RJEŠENJU

Vitkof: Amerika pokušava riješiti sukob s Iranom diplomatskim putem, a ne vojnim

Ako se žele vratiti u Ligu naroda, možemo riješiti ta četiri problema diplomatskim putem, izjavio je Vitkof

Vitkof: Amerika pokušava riješiti sukob. AP Photo/ Alex Brandon

A. O.

16.1.2026

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) ističe da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) preferira diplomatski, a ne vojni pristup u rješavanju trenutnih tenzija s Iranom.

Na pitanje smatra li da je američki vojni napad na Iran vjerovatan, Vitkof odgovara:

- Nadam se da će se postići diplomatsko rješenje. Zaista se nadam."

Prema riječima američkog izaslanika, diplomatski sporazum s Iranom mogao bi riješiti četiri ključna pitanja: nuklearno obogaćivanje, smanjenje zaliha projektila, posjedovanje nuklearnog materijala i ulogu iranskih posrednika.

Vitkof sugeriše da bi Iran mogao biti spreman na kompromis po svim ovim pitanjima, s obzirom na tešku ekonomsku situaciju u zemlji.

- Ako se žele vratiti u Ligu naroda, možemo riješiti ta četiri problema diplomatskim putem, onda bi to bilo odlično rješenje. Alternativa je loša - kaže on.

Donald Tramp je više puta prijetio vojnom akcijom protiv Irana ako bi se nastavio ubijati demonstranti. Međutim, u srijedu je Teheran saopćio da je ubijanje demonstranata prestalo, što je dovelo do pretpostavke da američki napad neće biti pokrenut.

# SUKOB
# IRAN
# SAD
# STEVE WITKOFF
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