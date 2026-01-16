Vitkof: Amerika pokušava riješiti sukob s Iranom diplomatskim putem, a ne vojnim

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) ističe da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) preferira diplomatski, a ne vojni pristup u rješavanju trenutnih tenzija s Iranom.
Na pitanje smatra li da je američki vojni napad na Iran vjerovatan, Vitkof odgovara:
- Nadam se da će se postići diplomatsko rješenje. Zaista se nadam."
Prema riječima američkog izaslanika, diplomatski sporazum s Iranom mogao bi riješiti četiri ključna pitanja: nuklearno obogaćivanje, smanjenje zaliha projektila, posjedovanje nuklearnog materijala i ulogu iranskih posrednika.