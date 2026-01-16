Trampovoj glasnogovornici zasmetalo pitanje novinara, pa ga počela vrijeđati: "Vi ste ljevičarski šarlatan"

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) priredila je neugodan prizor tokom konferencije za medije kada je direktno verbalno napala novinara čije je pitanje smatrala „pristrasnim“.

Tokom obraćanja medijima, Leavitt je dala riječ britanskom novinaru Nialu Stanageu (Niall Stanage), koji se osvrnuo na slučaj ubijene Renne Nicole Good (Renee Nicole Good) u Mineapolisu.

Stanage je, između ostalog, rekao da je njeno ubistvo bilo nepromišljeno i neopravdano, što je izazvalo burnu reakciju glasnogovornice.

- Zašto mislite da je ubijena nepromišljeno i neopravdano - upitala je Levit.

Novinar je odmah odgovorio:

- Zato što je agent ICE-a postupio nepromišljeno i neopravdano je ubio - naveo je Stanage.

Ove riječi izazvale su kod Leavitt pravi „nervni slom“.

- Vi ste ljevičarski šarlatan. Niste novinar. Predstavljate se u ovoj prostoriji kao novinar i to je tako jasno iz same premise vašeg pitanja. A vi i ljudi iz medija koji imate takve pristranosti, ali se pretvarate da ste novinar, ne biste trebali ni sjediti na tom mjestu - rekla je Levit.

Glasnogovornica je dodatno poručila da novinar samo glumi novinara, dok je zapravo ljevičarski aktivista.

- Koliko su američkih građana ubili ilegalni migranti? Kladim se da ne znaš. Kladim se da nisi ni pročitao te priče. Sramota je za ljude poput tebe u medijima koji imaju iskrivljen i pristrasan pogled i pretvaraju se da su pravi, pošteni novinari - poručila je Levit.