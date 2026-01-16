Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEMA PROTESTI

Hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, Volc tvrdi da se "iranska vlada boji vlastitog naroda"

Narod Irana zahtijeva svoju slobodu kao nikada prije u brutalnoj historiji Islamske Republike, rekao je Volc

Majk Volc. AP

A. O.

16.1.2026

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je vanredni sastanak na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kako bi raspravljalo o smrtonosnim protestima u Iranu.

Teheran je pokušao smiriti situaciju iznoseći pomirljive izjave nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio akcijom kako bi spriječio daljnje ubijanje demonstranata, uključujući izvršenje kazne nad svima koji budu pritvoreni u krvavoj represiji širom zemlje.

Američki predstavnik Majk Volc (Mike Waltz) iskoristio je sastanak da kritikuje reakciju iranske vlade na proteste, ističući da trenutni prekid internetske veze u Iranu otežava provjeru stvarnog opsega represije vlasti.

- Narod Irana zahtijeva svoju slobodu kao nikada prije u brutalnoj historiji Islamske Republike - rekao je Volc, dodajući da tvrdnje Irana da su protesti "strani plan koji služi kao uvod u vojnu akciju" predstavljaju znak da se vlada "boji vlastitog naroda".

Volc se nije osvrnuo na višestruke prijetnje vojnom intervencijom u Iranu koje je američki predsjednik Donald Tramp iznosio tokom protekle sedmice, prije nego što je u posljednja 24 sata ublažio eskalirajuću retoriku.

Zamjenik iranskog ambasadora pri UN-u Gholamhossein Darzi izjavio je vijeću da njegova zemlja ne traži eskalaciju niti sukob.

- Međutim, svaki akt agresije, direktan ili indirektan, bit će dočekan odlučnim, proporcionalnim i zakonskim odgovorom u skladu s Članom 51 Povelje UN-a - rekao je Darzi, naglašavajući da to nije prijetnja već izjava stvarne realnosti.

Pomoćnica glavnog sekretara UN-a Marta Pobi (Martha Pobee) izvijestila je da su protesti prerasli u nacionalne nemire sa značajnim gubicima života.

Navela je izvještaje o više od 18.000 uhapšenih, uz napomenu da UN ne može potvrditi te brojke, te je pozvala Iran da humano postupa s pritvorenicima i zaustavi pogubljenja.

# UN
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
# MIKE WALTZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.