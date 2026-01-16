Hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, Volc tvrdi da se "iranska vlada boji vlastitog naroda"

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je vanredni sastanak na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kako bi raspravljalo o smrtonosnim protestima u Iranu.

Teheran je pokušao smiriti situaciju iznoseći pomirljive izjave nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio akcijom kako bi spriječio daljnje ubijanje demonstranata, uključujući izvršenje kazne nad svima koji budu pritvoreni u krvavoj represiji širom zemlje.

Američki predstavnik Majk Volc (Mike Waltz) iskoristio je sastanak da kritikuje reakciju iranske vlade na proteste, ističući da trenutni prekid internetske veze u Iranu otežava provjeru stvarnog opsega represije vlasti.

- Narod Irana zahtijeva svoju slobodu kao nikada prije u brutalnoj historiji Islamske Republike - rekao je Volc, dodajući da tvrdnje Irana da su protesti "strani plan koji služi kao uvod u vojnu akciju" predstavljaju znak da se vlada "boji vlastitog naroda".

Volc se nije osvrnuo na višestruke prijetnje vojnom intervencijom u Iranu koje je američki predsjednik Donald Tramp iznosio tokom protekle sedmice, prije nego što je u posljednja 24 sata ublažio eskalirajuću retoriku.