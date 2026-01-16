Nakon višegodišnjeg dodvoravanja: AfD odustaje od Trampa zbog Grenlanda i Madura

Njemačka krajnje desničarska stranka AfD već dulje vrijeme nastoji izgraditi bliske odnose s administracijom Donalda Trampa (Donalda Trumpa) kako bi osigurala utjecajne međunarodne saveznike i prekinula političku izolaciju u zemlji, no prema navodima Politica, čini se da dolazi do promjene u tom odnosu.

Preuzimanje kontrole

Kako se javno raspoloženje u Njemačkoj sve više okreće protiv američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovog stranog intervencionizma, posebno njegovih izjava o preuzimanju kontrole nad Grenlandom i hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolasa Madura), lideri AfD-a preispituju svoju strategiju, distancirajući stranku od američkog predsjednika kojeg su ranije prihvatali.

- Prekršio je temeljno predizborno obećanje, naime da se neće miješati u druge zemlje, i to mora objasniti vlastitim biračima - rekla je ranije ove sedmice Alis Videl (Alice Weidel), jedna od nacionalnih liderki AfD-a.

Tino Krupala (Tino Chrupalla), drugi nacionalni lider AfD-a, djelimično je branio Trampa zbog toga što, prema njegovom viđenju, slijedi američke interese unutar "sfere utjecaja" te zemlje. Istovremeno je, međutim, osudio pristup koji Tramp primjenjuje.

- Metode Divljeg zapada ovdje se moraju odbaciti i cilj ne opravdava uvijek sredstva - dodao je.

Distanciranjem od Trampa, lideri AfD-a slijede put francuskog krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, čiji su lideri, zbog duboke nepopularnosti američkog predsjednika u Francuskoj, bili znatno kritičniji prema Trampu i smatraju da su nastojanja njegove administracije prema evropskim nacionalistima politički teret.

Kao odgovor na Trampove stavove o Grenlandu i Venecueli, predsjednik Nacionalnog okupljanja Jordan Bardella nedavno je optužio američkog lidera da gaji "imperijalne ambicije".

Kritike AfD-a ove sedmice, nasuprot tome, bile su mlake, ali čak je i blago neodobravanje rijetkost među liderima te stranke.

Od trenutka kada je Tramp započeo svoj drugi mandat, njemačka krajnja desnica američku ideološku podršku, uključujući onu milijardera iz tehnološkog sektora Ilona Maska (Elona Muska) i američkog potpredsjednika JD Vancea, vidi kao ključnu za jačanje domaće legitimnosti stranke.

Međutim, politički rizici inherentni nastojanjima AfD-a da se poveže s Trumpom postaju sve jasniji.

Pouzdan partner

Istraživanja pokazuju da se velika većina Nijemaca snažno protivi onome što je Tramp rekao o Grenlandu i onome što je učinio u Venecueli. Samo 12 posto Nijemaca pozitivno ocjenjuje njegov učinak, prema referentnoj anketi ARD-DeutschlandTrend objavljenoj prošle sedmice, dok samo 15 posto vidi SAD kao pouzdanog partnera, što je novi minimum.

Trampova nepopularnost prisiljava lidere AfD-a na nezgodan balans: kritizirati predsjednika, a istovremeno ne potkopati znatne napore koje je stranka uložila u uspostavljanje veza s Trumpom i njegovom Republikanskom strankom.

Lideri AfD-a u velikoj su se mjeri oslanjali na Trampovu administraciju kako bi pomogli okončanju njihove političke izolacije u zemlji.