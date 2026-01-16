Nove špekulacije o zdravstvenom stanju Putinovog saveznika: Je li Kadirov na samrti?

U preokretu, Putin je promijenio tok sukoba sklapanjem dogovora s ocem Ramzana Kadirova, Akhmatom, bivšim pobunjeničkim liderom.

Putinova fokusiranost na Čečeniju datira još iz 1999. godine, kada je kao novoimenovani premijer obećao da će goniti odgovorne za bombaške napade na stanove u Moskvi, poručivši da će teroriste naći "čak i u zahodu". Vojna kampanja koja je uslijedila, poznata kao Drugi čečenski rat, od tada je malo poznatog bivšeg šefa KGB-a stvorila u istaknutu figuru i pripremila mu put do pobjede na predsjedničkim izborima.

Čečenija je služila kao poligon za ranu strategiju Vladimira Putina, koji je koristio vojnu silu kako bi eliminisao protivnike i postavio lojalnog posrednika. Vladavina Kadirova temelji se na ličnom paktu s Kremljom koji funkcioniše izvan formalnih zakonskih okvira, a njegov eventualni odlazak mogao bi testirati taj dogovor u vremenu iznimnog pritiska na Moskvu.

Tačnost ovih izvještaja je trenutno predmet nagađanja. Ovaj 49-godišnjak je već nekoliko puta, prema izvještajima, bio na samrti, ali bi se svaki put ponovno pojavio u javnosti, ponekad vidno narušenog zdravlja, ali i dalje živ. Uprkos tome, analitičari smatraju da postoji razlog za oprez.

Ponovo su se pojavila izvještavanja o narušenom zdravlju čečenskog lidera Ramzana Kadirova, i to u veoma osjetljivom trenutku za Kremlj. Prema tvrdnjama ukrajinskih obavještajnih službi, Kadirov, poznat po kombinaciji brutalne represije i teatralnih istupa na društvenim mrežama, navodno boluje od zatajenja bubrega. Ako su informacije tačne, njegovo stanje moglo bi otvoriti mogućnost nove nestabilnosti u regiji, dok rat u Ukrajini ulazi u svoju petu godinu, piše Politico.

Nakon Akhmatovog ubistva 2004. godine, Ramzan je naslijedio taj pakt – moć u zamjenu za apsolutnu odanost.

Uz velike subvencije iz saveznog proračuna, Kadirov je vladao Čečenijom s brutalnošću koja je izazivala zabrinutost čak i u sve represivnijoj Rusiji, a njegova vladavina obilježena je, između ostalog, otmicama, mučenjima i ubistvima desetaka muškaraca osumnjičenih da su homoseksualci.

Reputacija i društvene mreže

Tokom posljednja dva desetljeća, Kadirov je gradio sliku hirovitog i nemilosrdnog despota, često koristeći društvene mreže poput Instagrama, TikToka i Telegrama. Protekle godine objavio je video u kojem podiže utege kako bi opovrgnuo glasine o raku gušterače, a tvrdio je i da mu je Ilon Mask (Elon Musk) poklonio Cybertruck s kupolom za mitraljez za upotrebu u Ukrajini.

Nakon što je Mask to demantirao, Kadirov ga je optužio da je daljinski onesposobio vozilo.

"TikTok borci" i pad ugleda

Brutalnost koju Putin primjenjuje u Ukrajini u velikoj mjeri podsjeća na njegovu ranu kampanju u Čečeniji.

Međutim, rat je Kadirovu reputaciju više štetio nego koristio, smatra Mihail Komin, stručnjak za rusku politiku i istraživač u Centru za analizu europske politike.

- Glasni militarizam koji je Kadirov pretvorio u svoj brend sada je apsolutni trend među većinom [ruske] elite - rekao je Komin.

Po njegovim riječima, u današnjoj Rusiji cijela Putinova pratnja sada igra ulogu koju je Kadirov nekada monopolizirao.

Situacija je dodatno komplicirana činjenicom da Kadirovljevi borci nisu opravdali svoju zastrašujuću reputaciju. Imali su malu ulogu u zaustavljanju ukrajinske protuofanzive u jesen 2022. i pokazali su se neučinkovitima tokom ukrajinskih upada u Kursku regiju. Ono što je trebalo biti prilika da takozvani kadirovci pokažu svoju vrijednost, pretvorilo se u neuspjeh, zbog čega su dobili podsmješan nadimak „TikTok borci“ – impresivni na ekranu, ali ne i na bojištu.

- To je potkopalo snažan mit koji je stvoren oko njega - rekao je Ruslan Aisin, politički analitičar.

- Ispostavilo se da je imao malo toga za ponuditi osim glasnih izjava."

Glasine o bolesti i planovi za budućnost

Neuspjesi na ratištu nisu spriječili Kadirova da traži pažnju javnosti.

Javno se uključio u spor oko Wildberriesa, ruskog ekvivalenta Amazona, a nedavno je izazvao negodovanje dužnosnika otvorenim pozivima na namještanje javnog glasovanja kako bi znamenitost iz Čečenije bila na novoj novčanici od 500 rubalja. Njegova bahatost, u kombinaciji s izvještajima o lošem zdravlju, postala je „glavobolja“ za Kremlj, rekao je Komin.

Krajem decembra, ruski list Novaja Gazeta Europa izvijestio je da je Kadirov hitno hospitaliziran tokom posjete Moskvi. Prošle sedmice, ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne obavještajne službe, objavili su da se liječi od zatajenja bubrega u privatnoj klinici u Groznom. Kao i ranije, Kadirov je na glasine odgovorio objavljivanjem videozapisa na društvenim mrežama.

Upitan o svom zdravlju tokom decembarskog prijenosa uživo, priznao je da povremeno pati od „živčanih slomova“, koje je pripisao brigama o čečenskim borcima u Ukrajini. U istom prijenosu najavio je plan da se ponovo kandidira na regionalnim izborima u septembru 2026.

Pitanje nasljednika

Unatoč Kadirovljevim izjavama, ruski analitičari i nezavisni mediji navode kako postoje naznake da je tranzicija vlasti možda već u toku. Početkom januara, Kadirov je imenovao svog 20-godišnjeg sina Akhmata za vršioca dužnosti potpredsjednika vlade. Iako mu nedostaje deset godina do minimalno potrebnih 30 godina za regionalne lidere, mnogi taj potez tumače kao pripremu za dinastičku primopredaju vlasti. Prema istraživačkom listu Proekt, Kadirov je na vladine pozicije postavio najmanje 95 svojih rođaka.

Neki promatrači smatraju da Moskva favorizira drugačijeg nasljednika, poput Aptija Alaudinova, komandanta čečenskih snaga u Ukrajini koji se često pojavljuje na ruskoj državnoj televiziji.

- Sama činjenica da postoje različiti scenariji otežava situaciju za Kremlj - rekao je Komin.

Ipak, unatoč predviđanjima o povratku nestabilnosti u Čečeniji, stručnjaci upozoravaju da se rizici za Putina ne smiju precjenjivati. Kadirovljevo povlačenje sa scene bilo bi „neugodno i složeno, ali ne i stvarna prijetnja“ režimu, smatra Komin.

- Uz Putinovu pomoć, Kadirov je stvorio sistem vladavine, 'kolektivnog Kadirova', koji može postojati u Čečeniji bez njega - rekao je Aisin.

- To će samo značiti da Kremlj više neće ovisiti o jednoj osobi."

Dodao je da bi to čak moglo biti u korist Moskve.