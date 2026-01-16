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KAO U CRTANOM FILMU

Meloni nakon sastanka u Japanu objavila zanimljivu verziju selfija

Tokom sastanka, lideri su se složili da odnose između dvije zemlje podignu na nivo „posebnog strateškog partnerstva“ i da promovišu saradnju u širokom

Meloni i Takaichi. Platforma X

A. O.

16.1.2026

Premijerka Italije Đorđa Meloni (Giorgia) otputovala je u službenu posjetu Japanu, gdje se sastala s premijerkom te zemlje Sanae Takaichi, a tom prilikom podijelila je i zanimljivu fotografiju na društvenim mrežama.

Na konferenciji za medije, premijerke Japana i Italije istakle su kako Italija i Japan moraju ojačati bilateralne veze. Takaichi je na početku rekla da se ove godine obilježava 160. godišnjica diplomatskih odnosa između dvije zemlje.

Rekla je da želi iskoristiti priliku Đorđine Melonine posjete u ovoj prekretnici kako bi potvrdila i dodatno ojačala posebne bilateralne odnose. Dodala je da se nada da će objaviti zajedničku izjavu s Đorđom Meloni i najaviti novo partnerstvo.

Tokom sastanka, lideri su se složili da odnose između dvije zemlje podignu na nivo „posebnog strateškog partnerstva“ i da promovišu saradnju u širokom spektru oblasti.

Osim protokolarnog dijela, Đorđa Meloni se odlučila posebno zahvaliti premijerki Japana i na društvenim mrežama. Tim povodom objavila je selfie s njom, kao i verziju fotografije obrađene u stilu japanskih crtanih anime filmova.

- Dvije udaljene nacije, ali sve bliže. Prijateljstvo i harmonija sa Takaichi - objavila je Đorđa Meloni.

Đorđa Meloni je također poznata kao obožavateljica japanskih anime filmova. 

Prije nego što je u oktobru 2022. postala prva premijerka Italije, Đorđa Meloni je često dijelila japanski anime i ilustracije u anime stilu na društvenim mrežama.

# SELFI
# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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