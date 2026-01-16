Autorski tekst argentinskog predsjednika: Problem nije kapitalizam, nego država

Do Industrijske revolucije, stanovništvo i prihodi su tokom više milenija bili gotovo nepromijenjeni. Dohodak po glavi stanovnika kretao se od oko 1.100 dolara (u današnjim dolarima) u rimsko doba do svega 1.500 dolara krajem 18. stoljeća. Ljudi su živjeli otprilike isto, generaciju za generacijom. A onda su došle nove mašine i proizvodni procesi. U narednih 200 godina globalno bogatstvo je eksplodiralo. Stanovništvo se povećalo šest puta, a dohodak po glavi stanovnika deset puta. Siromaštvo se dramatično povuklo. Danas je umjetna inteligencija (AI) na pragu da to učini ponovo. Ako je Industrijska revolucija oslobodila svijet ograničenja ljudskih mišića, AI će ga osloboditi ograničenja ljudskog mozga.

Politika sputava ekonomiju

Danas ekonomske izglede ne sputava manjak tehnologije ili pameti, već politika, državna intervencija i, nažalost, loša ekonomija. U „Bogatstvu naroda“ Adam Smith je koristio primjer fabrike igala kako bi pokazao da je rast moguć zahvaljujući rastućim prinosima na obim, ugrađenim u tehnologiju i slobodna tržišta.

Velike i dominantne firme nastaju iz superiorne tehnologije i ekonomije razmjera. Trebalo bi biti neupitno da je iskorištavanje tih rastućih prinosa na obim društveno korisno: ako možemo proizvoditi jeftinije, trebali bismo to i željeti. Međutim, ekonomska teorija je odvela kreatore politika na pogrešan put. Neoklasična teorija označava koncentrirane tržišne strukture kao tržišne neuspjehe koje treba disciplinirati, pa čak i razbijati. Mi ih, naprotiv, vidimo kao prirodan ishod tehnologije i kao ključne za rast. Ako se tržišni lideri prisile da se smanjuju, ne samo da će troškovi porasti, već će se oslabiti i poticaji za inovacije, što će štetiti rastu.

U tom svjetlu, razmotrite dvije široke tradicije u antimonopolskoj praksi: američki pristup, koji se fokusira na isključive prakse koje ograničavaju konkurenciju, i pristup Evropske unije, koji cilja „eksploatacijsku zloupotrebu“ (odnosno pretjerano visoke cijene dominantnih firmi). Prvi smatramo korisnim, ali drugi problematičnim, čak i ako regulatori mogu utvrditi kada su cijene pretjerane (što je veliko „ako“).

Evo zašto. Pretpostavimo da je aviokompanija jedini prevoznik na novoj liniji i da naplaćuje izuzetno visoku cijenu. Očigledno je dominantna i preplaćuje uslugu. Ali postoji li tu problem konkurencije? Zapravo ne, sve dok svako može ući na tržište i ponuditi tu liniju. Ako može, po definiciji ne može biti problema konkurencije. Naprotiv, visoke cijene i profiti ove dominantne firme upravo su signal koji treba da privuče konkurente.

Historija nudi mnogo primjera: Nokia je nekada dominirala tržištem mobilnih telefona, zatim BlackBerry, sve dok ih oboje nije potisnuo Appleov iPhone. Bilo bi strašno pogrešno ograničiti rast ovih firmi samo zato što su u određenim trenucima imale visoke tržišne udjele. Ključno pitanje nije da li neka firma trenutno ima veliki udio, već da li je ulazak na tržište blokiran - a najčešće je upravo država ta koja blokira ulazak kroz licence, kvote, ekskluzivna prava ili administrativne barijere.

Previše energije se troši na progon velikih firmi koje posluju na osporivim tržištima, a premalo na uklanjanje brojnih propisa koji ograničavaju konkurenciju. Tu postoji neugodan paradoks: vlade koje stvaraju pravne barijere za ulazak veći su neprijatelj konkurencije od firmi koje privremenu dominaciju osvajaju inovacijama (a da ne spominjemo da te barijere preusmjeravaju resurse ka manje efikasnim firmama).

Zato vjerujemo da je deregulacija toliko važna za rast. Uzmimo AI kao poučan primjer. U Argentini želimo zadržati ovu industriju dereguliranom. Želimo da kompanije znaju da mogu istraživati, proizvoditi, prodavati i ostvarivati profit bez smetnji. To može dovesti do velikih firmi, ali vjerujemo da bi reguliranje industrije s ciljem sprečavanja pojave dominantnih igrača bilo samoubistvo za rast.

Toliko vjerujemo u deregulaciju i tržišta da smo osmislili mehanizam kojim se uvodi tržišna disciplina i nad same regulatore. Regulatori tradicionalno imaju monopol nad regulacijom i brzo razvijaju sklonost zloupotrebi svoje moći: gomilaju zahtjeve, traže dokumente koji nisu povezani s navodnim tržišnim neuspjehom i nameću beskrajna kašnjenja.

Tržišna disciplina

Kako regulatora podvrgnuti tržišnoj disciplini? Jedan način je dopustiti da regulirani i neregulirani segmenti koegzistiraju na istom tržištu. Ako regulator rješava stvarni problem, ljudi će poslovati u reguliranom dijelu, na primjer koristeći firme koje je regulator ovlastio. Ako regulator ne dodaje vrijednost, dopuštamo ljudima da ga ignorišu i koriste firme koje nisu pod njegovim nadzorom. U ovom okviru, odgovornost za izbor tržišta na kojem se posluje leži na potrošaču. Jedina pravila koja treba primijeniti odnose se na transparentnost — da svi znaju u kojem segmentu posluju.

Ovaj pristup smo isprobali u Argentini s nekoliko finansijskih instrumenata. Rezultat je bio procvat nereguliranog tržišta i smanjenje naknada u reguliranom tržištu, jer je konkurencija natjerala regulatora da postane razumniji i manje birokratski. Evropska tržišta kapitala nude slične primjere, poput koegzistencije reguliranih ponuda i „nereguliranih“ segmenata na Bečkoj berzi, pri čemu su potonji popularni kod investitora u manjim emisijama dionica i obveznica zbog lakših administrativnih zahtjeva.

Vjerujemo da bi ovakvo radikalno razmišljanje pomoglo i u preispitivanju drugih područja državnog uplitanja. Spomenimo dva: javna dobra i eksternalije. Uče nas da bi nerivalna i neisključiva dobra trebala pružati država. Međutim, Ronald Coase, nobelovac iz ekonomije, osporio je ovaj stav pokazavši da su britanski svjetionici bili privatno obezbjeđivani, finansirani od obližnjih luka koje su internalizirale koristi kroz lučke takse. Da li su kreatori politika previše proširili domen javnih dobara? Podijelimo primjer koji je iznenadio čak i nas: infrastruktura u nacionalnim parkovima, poput staza i pratećih sadržaja — još jedan udžbenički primjer javnog dobra. U početku smo smatrali da to treba osigurati država. No, kada smo eksperimentirali s koncesijama u kojima su privatni operateri morali izgraditi javnu infrastrukturu o vlastitom trošku, ispostavilo se da to nije problem. Firme su riješile problem „besplatnog korisnika“ koordinacijom među sobom i postepenim povećavanjem kapaciteta infrastrukture kako bi ostala profitabilna. Naša poenta nije da morate biti anarho-kapitalist da biste zaključili kako vrijedi preispitati domet javnih dobara.

Eksternalije su još jedno standardno opravdanje za regulaciju. Međutim, kada neka eksternalija postane dovoljno vrijedna, vlasnička prava imaju tendenciju da se pojave, bilo spontano ili planski. Uzmimo primjer proizvodnje meda i voća, važnih sektora u Argentini. Kako bi se internalizirala eksternalija (da proizvođači voća pomažu pčelarima i obratno), lokalna firma Beeflow razvila je tehnologiju koja nudi ciljane usluge oprašivanja, uvjetujući pčele da posjećuju samo cvjetove određene kulture. Ukratko, tržište je pronašlo rješenje koje je vjerovatno bilo efikasnije i više podsticajno za rast od državne regulacije. U tržišnom rješenju, pčele se mogu premještati i koristiti u mnogim voćnjacima. Regulacija bi prisilila (ili subvencionirala) blisku prostornu povezanost ove dvije industrije, što bi bio manje efikasan ishod. Ovo je samo jedan primjer, ali pokazuje da tržišta mogu ponuditi rješenje - čak i bolje rješenje - za probleme eksternalija.

Slobodna tržišta - srž agende deregulacije - učinila su svijet bogatim, masovno smanjujući siromaštvo u samo dva stoljeća. Vrijeme je da udvostručimo povjerenje u kapitalizam. Izbacimo državu s puta i vratimo ljudima slobodu koju su im političari i regulatori oduzeli.

¡Viva la libertad, carajo!

Javier Milei je predsjednik Argentine. Federico Sturzenegger je ministar deregulacije i transformacije države.