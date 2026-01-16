Šef danske vojske o Trampovim planovima za ostrvo: "Spremni smo da branimo Grenland"

Šef danske vojske Peter Bojsen (Peter Boysen) izjavio je da je Danska spremna braniti Grenland u slučaju krize, naglašavajući da je to zakonska i vojna obaveza. Njegove izjave dolaze nakon ponovnih poruka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) o mogućem preuzimanju tog ostrva. Grenland, teritorija površine 2.166.000 kvadratnih kilometara, više je od pet puta veći od Kalifornije i uglavnom je prekriven ledom. Tramp je u više navrata optuživao Dansku da zapostavlja arktičku teritoriju te je javno govorio o njenom preuzimanju. Američki magazin The Atlantic razgovarao je s Bojsenom o planovima Danske za jačanje odbrane Grenlanda. Razvijanje kapaciteta Bojsen je naveo da Danska razvija zračne, satelitske i cyber kapacitete, uključujući dronove i tehnologiju za prikupljanje podataka, s ciljem uspostavljanja potpune kontrole i praćenja aktivnosti na gotovo nenaseljenom području koje povezuje Evropu i Sjevernu Ameriku. Ipak, naglasio je da tehnološki kapaciteti nisu dovoljni. - Da bi se očuvao suverenitet, potrebne su trupe na terenu", rekao je Bojsen.

- Neophodno je imati jedinice koje se u vrijeme krize mogu rasporediti na Grenland kako bi pokazale prisustvo - dodao je. Njegove izjave uslijedile su u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti. Ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastali su se u Bijeloj kući s američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom (J. D. Vance) i državnim sekretarom Markom Rubijom (Marco Rubio). Danski ministar vanjskih poslova Lars Loke Rasmusen (Lars Løkke Rasmussen) nakon sastanka je rekao da je dijalog bio konstruktivan, ali je dodao: "Nismo uspjeli promijeniti američki stav. Jasno je da predsjednik želi osvojiti Grenland." Tramp je to kasnije potvrdio izjavom: "Grenland nam je potreban zbog nacionalne sigurnosti." Jačanje vojnog prisustva Nekoliko sati ranije, dansko Ministarstvo odbrane najavilo je jačanje vojnog prisustva na Grenlandu, uključujući raspoređivanje aviona, brodova i vojnika. Portparol danske Komande odbrane naveo je da se radi o "rutinskom izvršavanju zadataka" i dijelu "priprema za buduće aktivnosti", u skladu s ranijim najavama o većim ulaganjima u arktičku sigurnost. Premijer Švedske potvrdio je da će i švedski vojnici biti raspoređeni na Grenland, dok se očekuje dolazak njemačkog vojnog osoblja. Danski parlamentarci smatraju da tajming nije slučajan, ali ističu da Kopenhagen pokušava izbjeći direktno zaoštravanje odnosa sa SAD-om. - Ako želimo imati kredibilan efekat odvraćanja, moramo poslati određene snage - rekao je jedan član parlamentarnog odbora za odbranu, pod uvjetom anonimnosti. Američki zvaničnik u Kopenhagenu naveo je da je raspoređivanje u skladu s ranijim obavezama Danske, ali da je ubrzano zbog aktuelnih tenzija. Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen izjavio je da dodatne snage predstavljaju "jasan odgovor na sigurnosne izazove na Arktiku", naglašavajući da se radi o zajedničkom NATO naporu, a ne o prijetnji Sjedinjenim Američkim Državama. Bojsen je podsjetio da Danska historijski nije imala veliko stalno vojno prisustvo na Grenlandu, iako Zajednička arktička komanda djeluje iz Nuka, dok se dodatno osoblje nalazi u bazi Station Nord, najsjevernijoj vojnoj bazi na svijetu. Uprkos Trampovim tvrdnjama o prijetnjama, Bojsen je rekao da danske obavještajne službe nisu identifikovale neposrednu opasnost. "Ni od Rusije, ni od Kine, ni od bilo koga drugog", naglasio je. Bojsen je naveo da je prošle godine oko 600 danskih vojnika bilo raspoređeno na Arktiku te da će, zbog novih pravila o vojnoj obavezi i NATO prioriteta, "sposobnost Danske da djeluje u tom regionu biti povećana". Dodao je da Danska očekuje i veće prisustvo saveznika, podsjećajući na vojnu vježbu planiranu za 2025. godinu, u kojoj će učestvovati Francuska, Njemačka, Švedska i Norveška. - Vjerujem da bi neki od naših ključnih saveznika, uključujući i Amerikance, željeli da nam se pridruže na Grenlandu - rekao je Bojsen.

S druge strane, Tramp nastavlja insistirati da SAD moraju imati vlasništvo nad Grenlandom, koji od 1979. godine ima široku autonomiju unutar Kraljevine Danske. Sporazum iz perioda Hladnog rata već omogućava Sjedinjenim Američkim Državama značajno vojno prisustvo, uključujući bazu Svemirskih snaga na sjeverozapadnoj obali ostrva. Danski zastupnik Rasmus Jarlov izjavio je da Trampova administracija nije iznijela jasan cilj osim samog preuzimanja Grenlanda. "To je naš izazov", rekao je, dodajući: "Ali spremni smo pokušati." Ozbiljne posljedice Tramp je na društvenim mrežama poručio da je sve osim potpunog vlasništva "neprihvatljivo". Iako je ranije interes za Grenland tumačen kao politička provokacija, posljednje izjave ukazuju na ozbiljniji pristup. Njegovi saradnici tvrde da predsjednik namjerno ostavlja sve opcije otvorenim.