Kadirov se oglasio nakon glasina da je na samrti: "Kunem se Allahom, zdrav sam - smeta mi samo začinjeno"

Čečenski lider Ramzan Kadirov oglasio se povodom glasina o teškom zdravstvenom stanju, odbacujući navode da boluje od zatajenja bubrega i tvrdeći da je, kako kaže, potpuno zdrav. Kadirov je reagovao na izvještaje ukrajinskih obavještajnih službi prema kojima je navodno bio u kritičnom stanju i podvrgnut dijalizi. U videosnimcima koje je objavila ruska agencija TASS, on ne samo da negira takve tvrdnje već i ismijava ukrajinske obavještajne izvore.

Na snimku je prikazan u planinskom selu Benoj, gdje je zabilježen kako lično upravlja automobilom. - Kunem se Allahom, nemam nikakvih problema s bubrezima, slezenom ili želucem. Jedino što ne podnosim je začinjena hrana, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage - izjavio je Kadirov. Njegovo obraćanje uslijedilo je nakon pisanja ukrajinske agencije Ukrinform, koja je, pozivajući se na obavještajne izvore, navela da Kadirov prolazi kroz dijalizu u privatnoj klinici u Čečeniji. U tim izvještajima se čak tvrdilo da je "na rubu smrti" te da je Kremlj već započeo potragu za njegovim nasljednikom.