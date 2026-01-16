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LIDER ČEČENIJE

Kadirov se oglasio nakon glasina da je na samrti: "Kunem se Allahom, zdrav sam - smeta mi samo začinjeno"

Reagovao je na izvještaje ukrajinskih obavještajnih službi prema kojima je navodno bio u kritičnom stanju i podvrgnut dijalizi

Ramzan Kadirov. Instagram

M. Až.

16.1.2026

Čečenski lider Ramzan Kadirov oglasio se povodom glasina o teškom zdravstvenom stanju, odbacujući navode da boluje od zatajenja bubrega i tvrdeći da je, kako kaže, potpuno zdrav.

Kadirov je reagovao na izvještaje ukrajinskih obavještajnih službi prema kojima je navodno bio u kritičnom stanju i podvrgnut dijalizi. U videosnimcima koje je objavila ruska agencija TASS, on ne samo da negira takve tvrdnje već i ismijava ukrajinske obavještajne izvore.

Na snimku je prikazan u planinskom selu Benoj, gdje je zabilježen kako lično upravlja automobilom.

- Kunem se Allahom, nemam nikakvih problema s bubrezima, slezenom ili želucem. Jedino što ne podnosim je začinjena hrana, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage - izjavio je Kadirov.

Njegovo obraćanje uslijedilo je nakon pisanja ukrajinske agencije Ukrinform, koja je, pozivajući se na obavještajne izvore, navela da Kadirov prolazi kroz dijalizu u privatnoj klinici u Čečeniji. U tim izvještajima se čak tvrdilo da je "na rubu smrti" te da je Kremlj već započeo potragu za njegovim nasljednikom.

Dodatne spekulacije izazvalo je i nedavno imenovanje njegovog dvadesetogodišnjeg sina Ahmata Kadirova na funkciju potpredsjednika vlade, što su pojedini mediji protumačili kao pripremu za dinastičko nasljeđivanje vlasti.

Bivši potpredsjednik vlade i Kadirovljev nećak Ibrahim Zakrijev objavio je na društvenim mrežama još jedan snimak na kojem se vidi kako Kadirov vozi automobil ulicama Groznog i komentariše navode o svom navodnom liječenju.

- Zaboravio sam reći da nisam u bolnici. Ukrajinske tajne službe rade vrlo loš posao - rekao je Kadirov kroz smijeh, dodajući: "U stvarnosti se vozimo po gradu."

# RAMZAN KADIROV
# ČEČENIJA
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