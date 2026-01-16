Tramp postavio ultimatum svijetu: "Podržite američki Grenland ili slijede žestoke carine"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) dodatno je pooštrio retoriku o Grenlandu, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle uvesti trgovinske carine državama koje ne podrže američke planove preuzimanja kontrole nad tim otokom.
Iako Tramp već mjesecima insistira na stavu da bi SAD trebale upravljati Grenlandom, autonomnom teritorijom u sastavu Kraljevine Danske, ovo je prvi put da je otvoreno zaprijetio ekonomskim mjerama kao sredstvom pritiska.
- Mogao bih uvesti carine zemljama ako se ne slože s pitanjem Grenlanda, jer nam je Grenland potreban za nacionalnu sigurnost - rekao je Tramp u Bijeloj kući, ne precizirajući koje bi države bile pogođene niti kolike bi carine mogle biti.
Prema njegovim tvrdnjama, Grenland je od ključne važnosti za SAD zbog bogatih mineralnih resursa, a pritom je kritikovao Dansku navodeći da ne čini dovoljno na zaštiti strateški značajnog područja, iako se otok nalazi pod sigurnosnim okriljem NATO-a.
"To je samo jedan čovjek"
Dok Tramp prijeti ekonomskim sankcijama, dvostranačka delegacija američkog Kongresa stigla je u Kopenhagen kako bi izrazila podršku Danskoj i stanovnicima Grenlanda. Delegaciju čine kongresmeni i senatori iz redova demokrata i republikanaca, a cilj posjete je uvjeriti evropske saveznike da Trampovi stavovi ne predstavljaju raspoloženje američke javnosti.
- Pokazujemo dvostranačku solidarnost s ljudima ove zemlje i s Grenlandom. Oni su naši prijatelji i saveznici desetljećima - izjavio je demokratski senator Dik Durban (Dick Durbin). "Izjave koje daje predsjednik ne odražavaju ono što osjeća američki narod."
Senatorica Džin Šahin (Jeanne Shaheen) upozorila je da ovakva retorika potkopava NATO i ide u korist glavnim protivnicima Zapada, Rusiji i Kini.
Evropski lideri su, kao odgovor na američke pritiske, jasno stali uz Dansku. Danski ministar vanjskih poslova Lars Leke Rasmusen (Lars Løkke Rasmussen) ponovio je da američko preuzimanje Grenlanda "ne dolazi u obzir".
Istovremeno, više evropskih zemalja, među njima Francuska, Velika Britanija, Njemačka i Švedska, najavilo je slanje manjeg broja vojnika na Grenland u okviru vojnih vježbi. Francuska ministrica oružanih snaga Alis Rufo poručila je da je cilj poslati jasnu poruku svima, uključujući i SAD, da su evropske zemlje spremne braniti svoj suverenitet.
Protesti i podijeljena mišljenja
Uprkos protivljenju Kongresa i anketama prema kojima svega 17 posto Amerikanaca podržava preuzimanje Grenlanda, rezultate koje je Tramp nazvao "lažnim", Bijela kuća ne odustaje od svoje politike. Trampov specijalni izaslanik za Grenland Džef Landri (Jeff Landry) izjavio je za Fox News da vjeruje kako će dogovor ipak biti postignut, jer je, kako je rekao, "predsjednik ozbiljan i postavio je jasne zahtjeve Danskoj".
Za sutra su najavljeni masovni protesti širom Danske i na Grenlandu, na kojima će građani izraziti protivljenje Trampovim teritorijalnim ambicijama.