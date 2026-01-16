Tramp postavio ultimatum svijetu: "Podržite američki Grenland ili slijede žestoke carine"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) dodatno je pooštrio retoriku o Grenlandu, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle uvesti trgovinske carine državama koje ne podrže američke planove preuzimanja kontrole nad tim otokom. Iako Tramp već mjesecima insistira na stavu da bi SAD trebale upravljati Grenlandom, autonomnom teritorijom u sastavu Kraljevine Danske, ovo je prvi put da je otvoreno zaprijetio ekonomskim mjerama kao sredstvom pritiska.

- Mogao bih uvesti carine zemljama ako se ne slože s pitanjem Grenlanda, jer nam je Grenland potreban za nacionalnu sigurnost - rekao je Tramp u Bijeloj kući, ne precizirajući koje bi države bile pogođene niti kolike bi carine mogle biti. Prema njegovim tvrdnjama, Grenland je od ključne važnosti za SAD zbog bogatih mineralnih resursa, a pritom je kritikovao Dansku navodeći da ne čini dovoljno na zaštiti strateški značajnog područja, iako se otok nalazi pod sigurnosnim okriljem NATO-a. "To je samo jedan čovjek" Dok Tramp prijeti ekonomskim sankcijama, dvostranačka delegacija američkog Kongresa stigla je u Kopenhagen kako bi izrazila podršku Danskoj i stanovnicima Grenlanda. Delegaciju čine kongresmeni i senatori iz redova demokrata i republikanaca, a cilj posjete je uvjeriti evropske saveznike da Trampovi stavovi ne predstavljaju raspoloženje američke javnosti. - Pokazujemo dvostranačku solidarnost s ljudima ove zemlje i s Grenlandom. Oni su naši prijatelji i saveznici desetljećima - izjavio je demokratski senator Dik Durban (Dick Durbin). "Izjave koje daje predsjednik ne odražavaju ono što osjeća američki narod."