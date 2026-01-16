Zelenski se nada potpisivanju mirovnog plana sa SAD iduće sedmice

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u petak je izjavio kako se nada da će Ukrajina sljedeće sedmice potpisati sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama o planu za okončanje ruske invazije, ali je kritikovao spore isporuke municije iz inostranstva.

Američki predsjednik Donald Tramp zalaže se za prekid rata i vrši pritisak na Ukrajinu da prihvati mirovne uslove koje je Kijev uporedio s kapitulacijom pred Rusijom.

Ključne tačke spora i dalje postoje između Kijeva i Vašingtona, a Ukrajina traži pojašnjenje od saveznika o tome koje će sigurnosne garancije dobiti kao dio plana, za koji smatra da je ključan za odvraćanje Rusije od ponovne invazije.