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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski se nada potpisivanju mirovnog plana sa SAD iduće sedmice

Tramp se zalaže za prekid rata i vrši pritisak na Ukrajinu da prihvati mirovne uslove koje je Kijev uporedio s kapitulacijom pred Rusijom

Volodimir Zelenski. Platforma X

FENA

16.1.2026

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u petak je izjavio kako se nada da će Ukrajina sljedeće sedmice potpisati sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama o planu za okončanje ruske invazije, ali je kritikovao spore isporuke municije iz inostranstva.

Američki predsjednik Donald Tramp zalaže se za prekid rata i vrši pritisak na Ukrajinu da prihvati mirovne uslove koje je Kijev uporedio s kapitulacijom pred Rusijom.

Ključne tačke spora i dalje postoje između Kijeva i Vašingtona, a Ukrajina traži pojašnjenje od saveznika o tome koje će sigurnosne garancije dobiti kao dio plana, za koji smatra da je ključan za odvraćanje Rusije od ponovne invazije.

Zelenski je izjavio novinarima rekao da su ukrajinski pregovarači na putu u Sjedinjene Države na daljnje razgovore.

- Nadamo se da će biti više jasnoće i u vezi s dokumentima koje smo već efikasno pripremili s američkom stranom i u vezi s ruskim odgovorom na sav diplomatski rad koji je u toku. Ako se sve finalizira i ako postoji saglasnost s američke strane - jer s naše strane, u načelu, vjerujem da smo završili - tada će potpisivanje tokom Davosa biti moguće - dodao je ukrajinski čelnik, misleći na Svjetski ekonomski forum sljedeće sedmice, prenosi AFP.  

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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