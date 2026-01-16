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DVIJE OSOBE POVRIJEĐENE

Tinejdžer (14) bacio bombu na stan vršnjaka kojeg je ranije maltretirao

Prema policijskim informacijama, 14-godišnjak je poznati recidivist

Njemačka policija. Bundespolizei

M. Až.

16.1.2026

Četrnaestogodišnji višestruki prijestupnik u Berlinu prekjučer je bombom raznio cijeli stan vršnjaka kojeg je ranije maltretirao. Rano tog jutra bacio je eksplozivnu napravu na balkon stana. Napad je bio usmjeren na dječaka istih godina koji tamo živi sa majkom i sestrom, izvijestio je Fenix.

Berlinska policija je navela da se incident dogodio u 7:35 sati ispred šesterokatnice na Feuchtwangerwegu u četvrti Neukölln. Svjedok je vidio tinejdžera kako baca bombu na balkon u prizemlju i bježi.

Eksplozija je bila snažna – balkon je zahvatio plamen koji se popeo do šestog sprata, prozori pogođenog stana i stana iznad razbili su se, a požar se proširio na ostatak stana. Četrnaestogodišnji dječak i njegova 53-godišnja majka bili su kod kuće i udahnuli dim.

Vatrogasci su brzo reagirali, ugasili požar na balkonu i spriječili širenje vatre. Policija je u blizini uhapsila počinitelja prema opisu svjedoka. Majka i sin prevezeni su u bolnicu i zadržani na liječenju.

Prema policijskim informacijama, 14-godišnjak je poznati recidivist. Za njim će biti izdan nalog za hapšenje, a istražuje se zbog teškog podmetanja požara. Djelomično izgorjeli stan je ograđen i zapečaćen.

Susjedi navode da je eksplozija utjecala na cijelu zgradu i vjeruju da je bačena kuglasta bomba. Napad je navodno bio usmjeren na 14-godišnjeg sina, koji je ranije bio izložen maltretiranju i napadima od strane sada uhapšenog počinitelja. Istraga je u toku.

# BERLIN
# NJEMAČKA
# BOMBA
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