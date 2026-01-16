Nobelov komitet se oglasio nakon što je Trampu poklonjena medalja

Norveški Nobelov komitet danas je pojasnio da Nobelova nagrada za mir ostaje neraskidivo vezana za osobu ili organizaciju koja je proglašena laureatom, bez obzira na to šta se kasnije desi sa medaljom, diplomom ili novčanim iznosom.

- Bez obzira na to šta može da se dogodi sa medaljom, diplomom ili novcem, u istoriji je i ostaje upisan originalni laureat kao dobitnik nagrade - navodi se u saopštenju Nobelovog komiteta.

Komitet je dodao da statut Nobelove fondacije ne postavlja ograničenja u pogledu raspolaganja medaljom, diplomom ili novcem, što znači da laureat može da ta priznanja zadrži, pokloni, proda ili donira.