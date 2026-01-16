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Nobelov komitet se oglasio nakon što je Trampu poklonjena medalja

Norveški Nobelov komitet danas je pojasnio da Nobelova nagrada za mir ostaje neraskidivo vezana za osobu koja je proglašena laureatom

Tramp i Mačado. Bijela kuća

M. Až.

16.1.2026

Norveški Nobelov komitet danas je pojasnio da Nobelova nagrada za mir ostaje neraskidivo vezana za osobu ili organizaciju koja je proglašena laureatom, bez obzira na to šta se kasnije desi sa medaljom, diplomom ili novčanim iznosom.

- Bez obzira na to šta može da se dogodi sa medaljom, diplomom ili novcem, u istoriji je i ostaje upisan originalni laureat kao dobitnik nagrade - navodi se u saopštenju Nobelovog komiteta.

Komitet je dodao da statut Nobelove fondacije ne postavlja ograničenja u pogledu raspolaganja medaljom, diplomom ili novcem, što znači da laureat može da ta priznanja zadrži, pokloni, proda ili donira.

Ovo saopštenje uslijedilo je dan nakon što je venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado predala dio svoje nagrade, zlatnu medalju, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu, koji joj se zahvalio, prenio je Reuters.

Bijela kuća objavila je fotografiju Trampa i Mačado na kojoj američki predsjednik drži medalju u velikom, zlatom obojenom okviru, a zvaničnik Bele kuće potvrdio je da Tramp namjerava da je zadrži.

Nobelova nagrada za mir, pored zlatne medalje, uključuje i diplomu, kao i novčani iznos od 11 miliona švedskih kruna (oko 1,19 miliona dolara).

# SAD
# DONALD TRUMP
# NOBELOV KOMITET
# NOBELOVA NAGRADA ZA MIR
# MARIA CORINA MACHADO
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