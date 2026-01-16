Teško povrijeđen sin Ramzana Kadirova nakon saobraćajne nesreće u Groznom

Sin lidera Čečenije Ramzana Kadirova, osamnaestogodišnji Adam Kadirov, navodno je u teškom zdravstvenom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u glavnom gradu republike, Groznom.

Kako su za Servis za Sjeverni Kavkaz Radija Slobodna Evropa/Radio Sloboda (RFE/RL) izjavila dva izvora, nesreća se dogodila 16. januara, nakon čega je Adam Kadirov prebačen u najveću zdravstvenu ustanovu u Čečeniji – Republičku bolnicu u Groznom, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi. Prema njihovim navodima, prilazi bolnici su zatvoreni.

- Navodno se nalazi na intenzivnoj njezi i bez svijesti. Ne znamo sa sigurnošću šta se tačno dešava sa sinom Kadirova - rekao je jedan izvor iz Groznog, dodavši da su putevi prema bolnici zatvoreni jer je Adam tamo dovezen.

Slične informacije potvrdio je i drugi izvor, predstavnik čečenske dijaspore. O nesreći je izvijestio i lokalni opozicioni pokret NIYSO, navodeći da se kolona vozila u kojoj se nalazio Adam Kadirov "kretala velikom brzinom, automobil za automobilom, kada je iznenada naišla na prepreku".

- Kao rezultat toga, vozila su počela da se sudaraju jedno s drugim, zbog čega dobijamo informacije da ima mnogo povrijeđenih. Međutim, uzbuna je nastala upravo zbog Adama - saopćio je NIYSO u objavi na Telegramu.

U komentaru za Servis za Sjeverni Kavkaz RFE/RL, predstavnik tog pokreta naveo je da su informacije prikupljene iz više izvora, ali je naglasio da se stanje sina čečenskog lidera još ne može sa sigurnošću potvrditi.

Ko je Adam Kadirov?

Adam Kadirov, jedno od brojne djece Ramzana Kadirova, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, posljednjih godina privlači veliku pažnju javnosti. Državni mediji u Čečeniji predstavljali su ga kao hrabrog mladića koji je učestvovao u ruskom ratu protiv Ukrajine te se isticao u sportskim i vojnim takmičenjima.

Njegovo ime dodatno je dospjelo u fokus javnosti nakon što se na internetu pojavio snimak na kojem se vidi kako tada petnaestogodišnji Adam Kadirov fizički napada Nikitu Žuravelja ruskog političkog zatvorenika optuženog za spaljivanje Kur'ana.

Niz priznanja

Nakon tog incidenta, Adam Kadirov dobio je niz priznanja, uključujući titulu Heroja Republike Čečenije, najviše regionalno odlikovanje, kao i nagrade iz nekoliko drugih ruskih regija.