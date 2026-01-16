Muslimanka na čelu desnice uzdrmala London: "Grad izgleda kao islamska utvrda, zabranite pokrivanje lica"

Novoimenovana kandidatkinja stranke Reform UK za gradonačelnicu Londona na izborima 2028. godine, Lejla Kaningem (Laila Cunningham), izazvala je snažne reakcije javnosti nakon kontroverznih izjava o nošenju burke i, kako je navela, “kulturološkom izgledu” britanske prijestolnice, zbog čega je optužena da ugrožava sigurnost muslimanki.

Gostujući u podcastu The Standard, Kaningem je poručila da bi policija trebala imati ovlasti da zaustavi i pretrese svaku ženu koja pokriva lice, uključujući i one koje nose vjerska obilježja poput burke.

Kaningem, bivša advokatica Krunskog tužilaštva i majka sedmero djece, tvrdi da u “otvorenom društvu” niko ne bi trebao pokrivati lice.

- Ako odete u pojedine dijelove Londona, imate osjećaj da je to muslimanski grad. Natpisi su ispisani na drugom jeziku. Burke se prodaju na pijacama - izjavila je Kaningem, dodajući da bi u Londonu trebala postojati “jedna građanska kultura” i da ona “mora biti britanska”.

Iako je i sama muslimanka egipatskog porijekla, čiji su roditelji emigrirali u Britaniju šezdesetih godina prošlog stoljeća, Kaningem odbacuje etikete poput “britanska muslimanka” i insistira na tome da je isključivo “Britanka”. Svoje stavove pravda tvrdnjom da pokrivanje lica nije vjerska obaveza propisana Kur'anom, već praksa vezana za određena tumačenja islama, poput vehabizma.

- Naredila bih policiji da svako pokrivanje lica bude razlog za zaustavljanje i pretres. Ne biste trebali pokrivati lice - rekla je Kaningem, uz tvrdnju da “maske za Covid ne djeluju”.

Oštre reakcije

Njene izjave izazvale su osude organizacija za ljudska prava i političkih protivnika. Baronica Šaista Gohir (Shaista Gohir), predsjednica Muslimanske ženske mreže u Velikoj Britaniji, upozorila je da ovakva retorika dodatno ponižava muslimanke i izlaže ih opasnosti.

Gohir je navela da je njena organizacija bila primorana ukloniti oznake sa svojih kancelarija zbog porasta prijetnji.

- Dobijali smo pisma u kojima piše da su ‘svi muslimani ološ’. To je govor mržnje i ljudi su uplašeni - rekla je Gohir.

Ukazala je i na klasnu dimenziju problema, zapitavši Kaningem: “Hoće li natjerati policiju da hapsi bogate žene koje nose burku u luksuznom Harrodsu ili samo one u siromašnijem Whitechapelu?”

Aktuelni gradonačelnik Londona Sadik Kan (Sadiq Khan) poručio je da pokušaji podjela nisu novost, naglasivši da je London “jedan od najvećih gradova na svijetu upravo zbog svoje raznolikosti”.

Fokus na kriminal i statistike

Osim kulturoloških pitanja, Kaningem je kampanju usmjerila na borbu protiv kriminala, obećavajući “sveobuhvatan rat” protiv bezakonja. Tom prilikom iznijela je i niz statističkih podataka:

Navela je da je kriminal povezan s upotrebom noževa u Londonu porastao za 68 posto od 2016. godine. Iako Metropolitanska policija ima oko 32.000 službenika, tvrdi da oni nisu dovoljno prisutni na ulicama te da je od 2010. godine zatvoreno više od 100 policijskih šaltera.

S druge strane, tim Sadika Kana navodi da je broj ubistava trenutno na najnižem nivou u posljednjih deset godina, kao i da je prošle godine zabilježen najmanji broj ubistava osoba mlađih od 25 godina u više od dvije decenije.

Kaningem, koja sebe opisuje kao “mamu osvetnicu” nakon što je, kako tvrdi, lično tragala za osobom koja je opljačkala njenog sina, najavila je i ukidanje ULEZ taksi za vozače, uprkos podacima koji pokazuju da je tokom Kanovog mandata zagađenje zraka smanjeno za 27 posto.

Izbori za gradonačelnika Londona održat će se 2028. godine, a Kaningem se nada da će okončati dugogodišnju vladavinu Laburističke stranke u glavnom gradu.