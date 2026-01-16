Zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu šire se širom svijeta

Ograničenja pristupa djece društvenim mrežama šire se u svijetu nakon što je Australija prošle godine zabranila pristup korisnicima mlađim od 16 godina, navodeći negativne efekte korištenja društvenih mreža na mlade ljude, javlja Anadolu.

Australija je usvojila zakon kojim se zabranjuje pristup platformama društvenih mreža korisnicima mlađim od 16 godina, a koji je stupio na snagu 10. decembra.

Vlasnik Facebooka, Meta, rekao je da je 550.000 računa deaktivirano nakon promjene, uključujući 330.000 na Instagramu, 173.000 na Facebooku i 39.000 na Threadsu.

Ograničenja se primjenjuju na oko 10 platformi, uključujući X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads i Kick.

Mjere u Evropi

Nekoliko evropskih zemalja je od tada usvojilo slične mjere.

Danska je 7. novembra potpisala rezoluciju kojom se korisnicima mlađim od 15 godina zabranjuje pristup platformama društvenih mreža.

Španija je u junu 2024. godine odobrila zakon kojim se podiže zakonska starosna granica za pristanak na zaštitu podataka sa 14 na 16 godina, dok su Francuska i Norveška već uvele ograničenja vezana za digitalnu zrelost.

U SAD-u je federalni sistem rezultirao fragmentiranim regulatornim okruženjem za provjeru dobi i pristanak roditelja.

Nekoliko država, uključujući Floridu, razmatra zabrane određenih platformi, dok su u drugima zakonodavni napori i dalje u toku.

U Turskoj, Velika narodna skupština raspravlja o potencijalnoj zabrani korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina.

Ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas rekla je da će pružaoci usluga društvenih mreža biti obavezni da spriječe pristup korisnicima mlađim od te dobi.

Očekuje se da će nacrt zakona koji obuhvata propise o društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina biti podnesen nadležnom parlamentarnom odboru do kraja januara.

Kineski model

Kina slijedi drugačiji model, održavajući jedan od najstrožih sistema digitalne kontrole na svijetu.

Djeca mlađa od 18 godina suočavaju se s ograničenjima u vezi s aplikacijama za mobilne podatke, ograničavajući pristup određenim aplikacijama tokom određenih sati i dozvoljavajući samo sadržaj koji je odobrila Uprava za cyber prostor Kine kao podršku fizičkom i mentalnom razvoju.

Korisnicima od 16 do 17 godina dozvoljeno je do dva sata dnevnog korištenja aplikacije, onima od osam do 15 godina jedan sat, a djeci mlađoj od osam godina samo 40 minuta.

Kineska verzija TikToka, Douyin, aktivira dječji način rada za korisnike mlađe od 14 godina, dajući prioritet obrazovnom sadržaju poput naučnih eksperimenata i muzejskih izložbi.

Većina glavnih platformi društvenih medija sa sjedištem u SAD-u zabranjena je u Kini.