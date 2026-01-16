Ko je Iranka s cigaretom i fotografijom ajatolaha koja je postala simbol protesta?

Jednim dimom cigarete, žena u Kanadi postala je globalni simbol prkosa iranskih demonstranata, koji su prethodnih dana protestovali protiv vlasti u Iranu.

Videosnimak i fotografija, koje posljednjih dana masovno dijele korisnici društvenih mreža, prikazuju ženu, opisanu kao iransku izbjeglicu, dok pali upaljač i plamenom zahvata fotografiju koju drži u ruci.

Papir plane, osvjetljavajući lice ajatolaha Alija Khamneija, najvišeg vjerskog vođe Irana, a zatim žena prinosi cigaretu plamenu, povlači dim i pušta ostatke fotografije da padnu na asfalt.

Ušla u historiju

Bez obzira na to da li su snimak i fotografija inscenirani ili je riječ o spontanom činu prkosa, videosnimak je postao jedna od ključnih slika protesta u Iranu, u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump ponovo razmatra vojnu akciju u toj zemlji.

Gesta je iz virtualnog svijeta stigla i u realni: protivnici režima počeli su paliti cigarete na fotografijama ajatolaha od Izraela do Njemačke i Švicarske, pa sve do Sjedinjenih Američkih Država.

U 34 sekunde snimka, mnogi korisnici platformi poput X, Instagrama i Redita vidjeli su kako osoba u snažnom činu autonomije prkosi nizu zakona i društvenih normi teokratije, navodi AP.

Ona pali sliku vrhovnog vođe Irana, što se u Islamskoj Republici smatra zločinom koji može biti kažnjen smrću.

U tih nekoliko sekundi, koje su se na društvenim mrežama zavrtjele i pojačale milion puta, ona ulazi u historiju.

Društvene mreže danas predstavljaju ključno bojište za kontrolu narativa o sukobima. Demonstranti u Iranu tvrde da je riječ o pobuni protiv represije režima i njegove nesposobnosti. Iranske vlasti sve prikazuju kao zavjeru stranih sila, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, s ciljem destabilizacije Islamske Republike.