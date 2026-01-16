Timošenko pred sudom u Kijevu: "Ukrajina se nalazi pod fašističkim režimom"

Sud je odredio mjere bivšoj premijerki i liderici stranke Batkivščina Juliji Timošenko, koja je nedavno uhapšena u akciji Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) zbog sumnje na tešku korupciju.

Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko pred Vrhovnim antikorupcijskim sudom Ukrajine izjavila je da se zemlja nalazi pod "fašističkim režimom" te je odbacila sve optužbe podnesene protiv nje.

Timošenko je puštena uz kauciju od 33 miliona grivni, što je oko 655 hiljada eura.

Prema navodima NABU-a i Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva, Timošenko se sumnjiči da je nudila mito više zastupnika Vrhovne rade iz drugih političkih frakcija kako bi glasali za ili protiv određenih zakonskih prijedloga.

U saopćenju NABU-a navodi se da je riječ o liderici parlamentarne frakcije koja je pokušala utjecati na zakonodavni proces putem "nedopuštenih koristi". Ako joj se krivica dokaže, prijeti joj zatvorska kazna od pet do deset godina, kao i moguća konfiskacija imovine.

Dodatne mjere

Osim kaucije, sud je odredio Timošenko dodatne mjere: zabranjeno joj je napuštanje Kijevske oblasti bez dozvole istražitelja, mora nositi elektronsku nanogicu, predati pasoš, te joj je zabranjena komunikacija s nekoliko desetina zastupnika.

Ročište je održano 16. januara pred sudijom Vitalijem Dubasom, a bivša premijerka se pojavila u pratnji advokata i predstavnika tužilaštva.

Prije početka ročišta Timošenko je odbacila sve optužbe, tvrdeći da "nije počinjeno nikakvo krivično djelo" i da protiv nje ne postoje zakonski osnovi za izricanje bilo kakvih mjera.

U izjavi novinarima otišla je korak dalje, navodeći da se Ukrajina, prema njenim riječima, nalazi pod "fašističkim režimom", ponavljajući narativ koji Moskva koristi u pokušajima delegitimizacije predsjednika Volodimira Zelenskog i aktuelne vlasti.

Ne planira napustiti Ukrajinu

Timošenko je poručila da ne planira napustiti Ukrajinu dok se, kako je rekla, ne oslobodi "bande koja je preuzela vlast". Dodala je i da su istražitelji prethodno upali u njen dom tokom noći bez sudskog naloga, nakon čega je izvršen pretres sjedišta njene stranke.

- Ovo je 1937. godina - izjavila je Timošenko, aludirajući na staljinističke političke progone.