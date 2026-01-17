Premijer Kanade upozorio SAD: O budućnosti Grenlanda odlučuju Grenland i Danska, ne Tramp

- Odluka o tome kome pripada Grenland ne zavisi od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, već od samog Grenlanda i Kraljevine Danske - rekao je u Pekingu premijer Kanade.

Kanadski premijer Mark Karni (Carney) prokomentarisao je aktuelnu situaciju i želju Amerike za preuzimanjem Grenlanda, a njegova reakcija bila je vrlo jasna.

- Budućnost Grenlanda je odluka Grenlanda i Kraljevine Danske - rekao je Karni novinarima na konferenciji za medije, poslije razgovora sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping), piše briselski Politiko.

Karni je pozvao saveznike u NATO, uključujući SAD, da "poštuju svoje obaveze", istakavši punu podršku Kanade danskom suverenitetu nad arktičkim ostrvom, za koje je Tramp ranije pretio da bi SAD mogle da ga preuzmu.

- Mi smo NATO partneri sa Danskom i naše partnerstvo je potpuno. Naše obaveze po članu 5 i članu 2 NATO-a važe i mi u potpunosti stojimo iza njih - rekao je Karni.

Karni je naveo da su Grenland i suverenitet na Arktiku bili teme i u njegovim razgovorima sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, ocjenivši da je u tim pitanjima uočen "visok stepen saglasnosti stavova".