Federalna istraga protiv guvernera Minesote i gradonačelnika Mineapolisa zbog opstrukcije zakona

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država istražuje Tima Volca (Tim Walz), guvernera Minnesote, i Džejkoba Freja (Jacob Frey), gradonačelnika Minneapolisa, zbog moguće opstrukcije federalnog provođenja zakona, rekli su izvori upoznati sa slučajem za CNN.

Prema navodima osobe bliske istrazi, velika porota izdala je pozive za oba zvaničnika u okviru istrage. Ipak, nijedan od njihovih ureda do petka navečer nije zaprimio zvaničnu obavijest, tvrde izvori.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) i njegova administracija kritikovali su reakciju državnih i lokalnih vlasti na nemire u Minneapolisu, koji su izbili zbog prisustva agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE). Tramp je sugerisao da bi mogao aktivirati Zakon o pobuni (Insurrection Act) i rasporediti vojsku u grad kako bi se suzbilo nasilje.

Istraga predstavlja eskalaciju retorike i otvara mogućnost krivičnih posljedica za dvojicu demokratskih lidera. I Volc i Frej javno su osudili pojačanu federalnu aktivnost u gradu, pri čemu je Frej federalnim agentima poručio da "odj**u iz Minneapolisa."

Volc nije potvrdio postojanje istrage za CNN, ali je u saopćenju optužio federalnu vladu za “upotrebu pravosudnog sistema kao oružja i prijetnju političkim protivnicima,” što je nazvao “opasnom, autoritarnom taktikom.”