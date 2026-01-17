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PROGON PROTIVNIKA TRAMPA

Federalna istraga protiv guvernera Minesote i gradonačelnika Mineapolisa zbog opstrukcije zakona

Moj fokus će ostati tamo gdje je oduvijek bio: na sigurnosti našeg grada, dodao je

Tim Volc. Platforma X

A. O.

17.1.2026

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država istražuje Tima Volca (Tim Walz), guvernera Minnesote, i Džejkoba Freja (Jacob Frey), gradonačelnika Minneapolisa, zbog moguće opstrukcije federalnog provođenja zakona, rekli su izvori upoznati sa slučajem za CNN.

Prema navodima osobe bliske istrazi, velika porota izdala je pozive za oba zvaničnika u okviru istrage. Ipak, nijedan od njihovih ureda do petka navečer nije zaprimio zvaničnu obavijest, tvrde izvori.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) i njegova administracija kritikovali su reakciju državnih i lokalnih vlasti na nemire u Minneapolisu, koji su izbili zbog prisustva agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE). Tramp je sugerisao da bi mogao aktivirati Zakon o pobuni (Insurrection Act) i rasporediti vojsku u grad kako bi se suzbilo nasilje.

Istraga predstavlja eskalaciju retorike i otvara mogućnost krivičnih posljedica za dvojicu demokratskih lidera. I Volc i Frej javno su osudili pojačanu federalnu aktivnost u gradu, pri čemu je Frej federalnim agentima poručio da "odj**u iz Minneapolisa."

Volc nije potvrdio postojanje istrage za CNN, ali je u saopćenju optužio federalnu vladu za “upotrebu pravosudnog sistema kao oružja i prijetnju političkim protivnicima,” što je nazvao “opasnom, autoritarnom taktikom.”

- Jedina osoba koja se ne istražuje zbog pucnjave na Rini Gud (Renee Good) je federalni agent koji ju je upucao - rekao je Volc, misleći na ženu koju je prošle sedmice usmrtio agent ICE-a, što je potaknulo nove nemire.

Frej je za CNN izjavio da je istraga “očigledan pokušaj zastrašivanja zbog njegovog stava u zaštiti Minneapolisa, lokalne policije i građana od haosa i opasnosti koje je ova administracija donijela na ulice.”

- Neću biti zastrašen. Moj fokus će ostati tamo gdje je oduvijek bio: na sigurnosti našeg grada - dodao je.

Demokratski guverneri i članovi Kongresa reagovali su oštro na potez Trampove administracije.

- Niko nije siguran od njegovog zloupotrebljavanja vlasti. To je bolesno - rekao je Gavin Njuzom (Gavin Newsom), guverner Kalifornije.

Senator Kris Van Holen (Chris Van Hollen) osudio je istragu na društvenim mrežama kao "očajnički pokušaj odvraćanja pažnje od rastuće brutalnosti ICE-a i nelegalnih postupaka Trampa."

# SAD
# DONALD TRUMP
# PROGON
# AMERIKA
# TIM WALZ
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