Tramp ponudio predsjedniku Egipta da posreduje u sporu sa Etiopijom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponudio je predsjedniku Egipta Abdelu Fatahu el Sisiju (Abdel Fattah el-Sisi) da Sjedinjene Američke Države posreduju u sporu između Egipta i Etiopije oko vode iz rijeke Nil.

Tramp je u pismu El Sisiju poručio da je spreman da pomogne u rješavanju pitanja "dijeljenja vode Nila" jednom za svagda jer razumije veliki značaj te rijeke za Egipat.

- Moj tim i ja razumijemo dubok značaj rijeke Nil za Egipat i za njegovo stanovništvo i želim da vam pomognem da postignete rješenje koje će osigurati potrebe vode u Egiptu, Sudanu i Etiopiji, daleko u budućnost - naveo je Tramp u pismu koje je objavio na društvenim mrežama.