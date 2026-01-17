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SUKOB U AFRICI

Tramp ponudio predsjedniku Egipta da posreduje u sporu sa Etiopijom

Moj tim i ja razumijemo dubok značaj rijeke Nil za Egipat i za njegovo stanovništvo, naveo je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

17.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponudio je predsjedniku Egipta Abdelu Fatahu el Sisiju (Abdel Fattah el-Sisi) da Sjedinjene Američke Države posreduju u sporu između Egipta i Etiopije oko vode iz rijeke Nil.

Tramp je u pismu El Sisiju poručio da je spreman da pomogne u rješavanju pitanja "dijeljenja vode Nila" jednom za svagda jer razumije veliki značaj te rijeke za Egipat.

- Moj tim i ja razumijemo dubok značaj rijeke Nil za Egipat i za njegovo stanovništvo i želim da vam pomognem da postignete rješenje koje će osigurati potrebe vode u Egiptu, Sudanu i Etiopiji, daleko u budućnost - naveo je Tramp u pismu koje je objavio na društvenim mrežama.

Dodao je da SAD smatraju da nijedna država u tom regionu ne bi trebala da jednostrano kontroliše dragocjene resurse Nila i da time svoje susjede dovodi u nepovoljnu situaciju.

Tramp se pozvao da posreduje zbog tenzija između Egipta i Etiopije koje je izazvala izgradnja velike brane koju je Etiopija završila prošle godine, što je u Kairu izazvalo zabrinutost da će to smanjiti količinu vode iz Nila koja će dolaziti do Egipta. 

# SAD
# DONALD TRUMP
# ABDEL FATTAH EL-SISI
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