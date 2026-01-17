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OPŠTI HAOS

Aktivisti za ljudska prava tvrde da je više od tri hiljade ljudi poginulo u protestima u Iranu

Nikoga nisu objesili. Otkazali su vješanja. To je imalo veliki uticaj, izjavio je američki čelnik

Protesti u Iranu. Platforma X

FENA

17.1.2026

Više od 3000 ljudi poginulo je u protestima širom Irana - izjavili su u subotu aktivisti za ljudska prava, dok je u zemlji zabilježen "vrlo blagi porast" internetske aktivnosti nakon osmodnevnog prekida interneta, javlja Reuters.

Američka grupa HRANA izjavila je da je potvrdila 3090 smrtnih slučajeva, uključujući 2885 demonstranata, nakon što su stanovnici rekli da se čini da je obračun za sada uglavnom ugušio proteste, a državni mediji izvještavaju o novim hapšenjima.

Glavni grad Teheran je relativno miran već četiri dana, reklo je nekoliko stanovnika do kojih je došao Reuters. Dronovi su letjeli iznad grada, ali nije bilo znakova većih protesta u četvrtak ili petak, kazali su stanovnici koji su tražili da ne budu imenovani radi svoje sigurnosti.

Demonstracije su izbile 28. decembra zbog ekonomskih teškoća i prerasli u raširene proteste kojima se poziva na kraj klerikalne vlasti u Islamskoj Republici, a kulminirali su masovnim nasiljem krajem prošle sedmice. Prema opozicionim grupama i iranskom zvaničniku, više od 2000 ljudi ubijeno je u najgorim unutrašnjim nemirima od Islamske revolucije u Iranu 1979. godine.

Američki predsjednik Donald Trump zahvalio je u petak iranskom čelništvu nakon što je saopćio da je Teheran otkazao pogubljenja stotina demonstranata uhapšenih u brutalnom obračunu.

- Izuzetno poštujem činjenicu da je iransko čelništvo otkazalo sva planirana vješanja, koja su se trebala održati jučer (više od 800 njih). Hvala vam! - napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trump je više puta prijetio vojnom akcijom protiv Irana tokom protekle dvije sedmice kako bi pomogao demonstrantima, gdje grupe za ljudska prava tvrde da su iranske snage ubile hiljade ljudi. Sada, međutim, odgađa intervenciju nakon što je izjavio kako mu je rečeno da su ubistva prestala.

On je također odbacio komentare da su arapski i izraelski zvaničnici predvodili napore da ga odgovore od napada te je rekao da su ga iranske akcije pokolebale.

- Niko me nije uvjerio - uvjerio sam sebe - izjavio je Trump novinarima dok je napuštao Bijelu kuću kako bi se uputio na Floridu za vikend.

- Nikoga nisu objesili. Otkazali su vješanja. To je imalo veliki uticaj - izjavio je američki čelnik, prenosi AFP.

# TEHERAN
# DEMONSTRACIJE
# PROTEST
# IRAN
# SAD
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