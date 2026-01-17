Tillis bez kočnica: Republikanski senator u otvorenom sukobu s Trumpovim savjetnicima

U svojoj posljednjoj godini u Washingtonu, senator Thom Tillis djeluje oslobođeno političkih stega koje prate većinu njegovih stranačkih kolega. Republikancu iz Sjeverne Karoline, koji se ne kandidira za novi mandat, očito više nije prioritet kako će njegove izjave odjeknuti u Bijeloj kući.

Njegova nedavna poruka iz Senata - “Dosta mi je gluposti” - bila je otvorena kritika Trumpovih savjetnika koji, kako smatra, neodgovorno podgrijavaju ideju američkog vojnog preuzimanja Grenlanda. Tillis je bio jedan od rijetkih republikanaca koji su ove sedmice otputovali u Dansku u okviru kongresne delegacije, jasno se distancirajući od retorike predsjednikovog okruženja.

Iako često ističe lojalnost Donaldu Trumpu, Tillis sve češće dovodi u pitanje kvalitet savjeta koje predsjednik dobija. Posebno je kritičan prema zamjeniku šefa kabineta Stephenu Milleru, poručivši da ne prihvata da mu “neki službenik” diktira političke stavove. Sličnu rezervu pokazao je i prema ministrici domovinske sigurnosti Kristi Noem, nakon njene brze i kategorične odbrane policajca umiješanog u smrtonosnu pucnjavu u Minneapolisu.

Tillis je bio među rijetkima koji su se usprotivili pokušajima revizije događaja od 6. januara 2021. godine. Podržao je postavljanje ploče u čast policajcima koji su branili Kapitol, nazvavši taj dan jednim od najgorih u svojoj senatorskoj karijeri. Istovremeno je kritikovao i demokrate zbog napada na policiju, ali i Trumpova pomilovanja učesnika napada koji su, kako je rekao, povrijedili policajce i uništavali institucije.

Iako mu se spočitava da je glasniji jer odlazi u političku penziju, Tillis to odbacuje. Tvrdi da mu je cilj stvoriti povoljnije okruženje za republikance pred izbore na sredini mandata i pomoći predsjedniku da ostavi uspješniju ostavštinu – pod uslovom da se okruži boljim savjetnicima.

Njegov odnos s Trumpom ozbiljno je narušen prošlog ljeta, kada je glasao protiv velikog poreskog i budžetskog paketa. Predsjednik ga je tada javno napao, a Tillis ubrzo nakon toga najavio povlačenje iz politike. Na nedavne kritike Trump je reagovao hladno, poručivši da senator više neće biti u Senatu upravo zbog takvih stavova.