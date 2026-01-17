Vlasnik Ryanaira opleo po Musku: 'On je idiot, vrlo bogat, ali i dalje idiot'

Spor oko Wi-Fi veze tokom leta prerastao je u javnu verbalnu svađu između Elona Muska i izvršnog direktora Ryanaira Michaela O'Learyja, suprotstavljajući jednog od najbogatijih ljudi na svijetu najotvorenijem evropskom šefu avio-kompanije.

Sukob je izašao u javnost nakon što je O'Leary odbacio Muska i njegov satelitski internet biznis u radijskoj emisiji na irskom Newstalku.

Odgovarajući na Muskove riječi da je pogrešno informisan u vezi s Ryanairovom odbijanjem da instalira Starlink Wi-Fi, O’Leary je rekao slušateljima da neće obraćati nikakvu pažnju na Elona Muska.

"On je idiot. Vrlo bogat, ali i dalje idiot,” rekao je O’Leary. Također je opisao Muskovu društvenu mrežu X kao kanalizaciju.

Musk je odgovorio na X-u, napisavši da je O'Leary "totalni idiot" i da ga se treba otpustiti.

U narednoj objavi, optužio je O’Learyja da je pogrešno procijenio utjecaj Starlinka na potrošnju goriva za faktor 10 i ponovio želju da on bude otpušten.

Zvanični X račun Ryanaira također se uključio, ismijavajući Muska tokom prijavljenog prekida rada njegove platforme, odgovarajući: "Možda ti treba Wi-Fi, Elone?“

Iza uvreda krije se suštinski spor o troškovima i performansama aviona. Ryanair je javno isključio mogućnost instaliranja Starlinka na svoja više od 600 Boeinga 737, tvrdeći da bi vanjske antene povećale otpor zraka i potrošnju goriva.

O’Leary je rekao da bi ta tehnologija nametnula oko 2 posto veću potrošnju goriva i mogla koštati aviokompaniju stotine miliona dolara godišnje, što je kompromis koji, prema njegovim riječima, nema smisla na letovima kratkog dometa gdje putnici vjerovatno ne bi platili za konekciju.

Musk osporava te podatke, pozivajući se na aviokompanije koje već lete sa Starlinkom opremljenim avionima i tvrdi da će brz internet sve više uticati na izbor putnika.