Makron objavio snimak iz voza za Kijev: "Zdravo Donalde, znam da je rano"

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) objavio je videosnimak iza kulisa zajedničkog putovanja evropskih lidera u Kijev, koje je održano 10. maja prošle godine. U snimku je zabilježen i trenutak kada je, u ranim jutarnjim satima prema američkom vremenu, telefonom kontaktirao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump).

Video započinje u VIP vagonu voza Ukrajinskih željeznica, državnog željezničkog operatera Ukrajine, kojim Makron putuje prema Kijevu zajedno s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir Starmer) i poljskim premijerom Donaldom Tuskom (Donald Tusk).

Tokom snimaka vožnje i dolaska na željezničku stanicu, Makron navodi da predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy) treba „ohrabriti“ te poručuje da će „biti sankcija ukoliko se primirje ne bude poštovalo“.

U nastavku se vidi kako dogovara telefonski razgovor s Trampom, dok evropski lideri i predsjednik Zelenski vode razgovore u Marijinskom dvorcu u Kijevu.