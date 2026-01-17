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IZA KULISA

Makron objavio snimak iz voza za Kijev: "Zdravo Donalde, znam da je rano"

Ako se primirje prekrši, Evropljani i Amerikanci će pripremiti i koordinirati sankcije velikih razmjera, nakon toga poručuje francuski lider

Emanuel Makron. Platforma X

A. O.

17.1.2026

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) objavio je videosnimak iza kulisa zajedničkog putovanja evropskih lidera u Kijev, koje je održano 10. maja prošle godine. U snimku je zabilježen i trenutak kada je, u ranim jutarnjim satima prema američkom vremenu, telefonom kontaktirao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump).

Video započinje u VIP vagonu voza Ukrajinskih željeznica, državnog željezničkog operatera Ukrajine, kojim Makron putuje prema Kijevu zajedno s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir Starmer) i poljskim premijerom Donaldom Tuskom (Donald Tusk).

Tokom snimaka vožnje i dolaska na željezničku stanicu, Makron navodi da predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy) treba „ohrabriti“ te poručuje da će „biti sankcija ukoliko se primirje ne bude poštovalo“.

U nastavku se vidi kako dogovara telefonski razgovor s Trampom, dok evropski lideri i predsjednik Zelenski vode razgovore u Marijinskom dvorcu u Kijevu.

- Zdravo, Donalde, znam da ti je rano. Mogu li te nazvati za dvije minute sa Zelenskim? Nazvat ću te ponovo za dvije minute s ostalima - kaže Makron američkom predsjedniku.

Francuski predsjednik potom dodaje da „imaju dogovor s Trumpom“ te da ga trebaju kontaktirati iako je u Washingtonu tada bilo šest sati ujutro.

- Sada smo odlučili da podržimo primirje koje će početi u ponedjeljak i koje bi trebalo trajati 30 dana, kako bismo započeli izgradnju pravednog i trajnog mira - navodi se u naraciji, pozivajući se na dogovor evropskih lidera i Zelenskog postignut u Kijevu. 

- Ako se primirje prekrši, Evropljani i Amerikanci će pripremiti i koordinirati sankcije velikih razmjera - nakon toga poručuje francuski lider.

U videu Makron također naglašava da se sudbina mira i slobode u Evropi u ovom trenutku odlučuje upravo u Kijevu.

Snimak je dio dokumentarnog filma koji će francuska televizija emitirati 20. januara, pod nazivom „Rat, Donald Trump i mi“ (La Guerre, Donald Trump et nous).

# EMMANUEL MACRON
# SAD
# FRANCUSKA
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