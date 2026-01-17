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Tramp pozvao Erdogana da se pridruži mirovnom odboru za Gazu

"Odbor za mir" i njegova tijela se osnivaju kako bi se osigurala sigurnost i obnova Gaze

Tramp i Erdoan. Screenshot

D. H.

17.1.2026

Američki predsjednik Donald Trump, kao osnivački predsjednik "Odbora za mir" za Gazu, pozvao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da se pridruži odboru.

"Dana 16. januara, američki predsjednik Donald Trump, u svojstvu osnivačkog predsjednika 'Odbora za mir', poslao je pismo u kojem poziva našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, da postane osnivački član 'Odbora za mir'", rekao je Burahanettin Duran, direktor komunikacija Turske, u objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Duran je rekao da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, u Rezoluciji 2803, podržalo sveobuhvatni plan za okončanje sukoba u Gazi, koji je najavio Trump i koji je doveo do prekida vatre u palestinskoj enklavi, prenosi Anadolija.

U tom smislu, dodao je, "Odbor za mir" i njegova tijela se osnivaju kako bi se osigurala sigurnost i obnova Gaze.

Tagovi:

# DONALD TRUMP
# REDZEP TAYIP ERDOGAN
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