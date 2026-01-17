Tramp kažnjava otpor zbog Grenlanda: SAD uvodi dodatne carine brojnim evropskim zemljama

Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 10 posto na robu iz većine evropskih zemalja, kao odgovor na, kako je naveo, njihovo protivljenje američkoj politici vezanoj za kontrolu teritorije Grenlanda.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je poručio da su Sjedinjene Američke Države decenijama, prema njegovim riječima, subvencionirale Dansku i države Evropske unije kroz izostanak carina i drugih oblika trgovinskih nameta. Istakao je da je sada došlo vrijeme da se takva politika promijeni, naglašavajući da je pitanje Grenlanda direktno povezano s globalnom sigurnošću.

Trump je u objavi naveo da Kina i Rusija iskazuju interes za Grenland, dok Danska, prema njegovoj ocjeni, nema kapacitete da samostalno osigura tu teritoriju. Dodao je da jedino Sjedinjene Američke Države imaju mogućnost da, kako je naveo, efikasno zaštite ovaj prostor, koji je označio kao ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a i šire međunarodne zajednice.

Posebno se osvrnuo na odluku više evropskih zemalja da pošalju vojne snage na Grenland, ocijenivši taj potez rizičnim i destabilizirajućim. Prema njegovim riječima, prisustvo Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske na Grenlandu predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti.

Trump je najavio da će od 1. februara 2026. godine na robu iz navedenih zemalja biti uvedena carina od 10 posto prilikom izvoza u Sjedinjene Američke Države, uz obrazloženje da je riječ o mjeri čiji je cilj zaštita međunarodnog mira i stabilnosti.

Također je upozorio da će se carine dodatno povećati ukoliko ne dođe do dogovora. Prema njegovim najavama, od 1. juna 2026. godine carinska stopa bit će povećana na 25 posto i ostat će na snazi sve dok se, kako je naveo, ne postigne sporazum o potpunoj kupovini Grenlanda.

Trump je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države, prema njegovim tvrdnjama, više od 150 godina pokušavale da dođu do Grenlanda, ali da je Danska svaki put odbijala takve prijedloge. Istakao je da su savremeni sigurnosni izazovi, kao i razvoj novih ofanzivnih i odbrambenih sistema, dodatno povećali strateški značaj ove teritorije.

Na kraju je poručio da su Sjedinjene Američke Države spremne na hitne pregovore s Danskom i ostalim uključenim zemljama, naglašavajući da Washington, uprkos nesuglasicama, ostaje otvoren za diplomatsko rješenje.