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GROZNI

Mediji objavili da je sin Kadirova teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći: Ramzan snimkom sve demantirao

Čečenski mediji ga predstavljaju kao hrabrog mladića koji je učestvovao u ratu protiv Ukrajine i ostvario zapažene rezultate u sportskim i vojnim nadmetanjima

Objavljen snimak. Screenshot

S. S.

17.1.2026

Mediji su objavili da je Adam Kadirov, sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, navodno teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Groznom te da je prebačen na intenzivnu njegu u republičku bolnicu, gdje je, prema tvrdnjama izvora, bio bez svijesti. Kako su naveli sagovornici iz glavnog grada Čečenije, vozilo iz njegovog konvoja izgubilo je kontrolu i udarilo u prepreku, nakon čega je došlo do lančanog sudara u kojem je, prema tim informacijama, bilo više povrijeđenih.

O nesreći je izvijestio i opozicioni pokret NIYSO, tvrdeći da se kolona vozila kretala velikom brzinom te da je iznenadni nailazak na prepreku izazvao sudare između automobila.

Međutim, Ramzan Kadirov je ubrzo demantovao navode o nesreći, objavivši snimak na kojem se vidi Adam Kadirov na sastanku s komandantima sigurnosnih struktura. Na tom sastanku razgovaralo se o pripremama za predstojeće izbore u Čečenskoj Republici, osiguranju javnog reda, suzbijanju ekstremizma i djelovanju čečenskih jedinica u zoni specijalnih vojnih operacija, a Adam Kadirov je istakao važnost jače saradnje među sigurnosnim institucijama.

Adam Kadirov, jedno od brojnih djece Ramzana Kadirova, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, posljednjih godina privlači veliku pažnju javnosti. Čečenski mediji ga predstavljaju kao hrabrog mladića koji je učestvovao u ratu protiv Ukrajine i ostvario zapažene rezultate u sportskim i vojnim nadmetanjima.

Kao maloljetnik, sa 15 godina, fizički je napao Nikitu Žuravela, ruskog političkog zatvorenika optuženog za spaljivanje Kur'ana, nakon čega je nagrađen nizom priznanja, uključujući titulu Heroja Republike Čečenije. Ramzan Kadirov je u međuvremenu više svoje djece imenovao na visoke funkcije u čečenskoj vlasti.

U aprilu 2025. godine Adam Kadirov je postavljen za sekretara regionalnog Vijeća sigurnosti, što je dodatno potaknulo spekulacije da ga njegov otac priprema za mogućeg nasljednika, posebno u kontekstu glasina o narušenom zdravlju čečenskog lidera.

# RAMZAN KADIROV
# RUSIJA
# ČEČENIJA
# ADAM KADIROV
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