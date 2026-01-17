Mediji objavili da je sin Kadirova teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći: Ramzan snimkom sve demantirao

Mediji su objavili da je Adam Kadirov, sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, navodno teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Groznom te da je prebačen na intenzivnu njegu u republičku bolnicu, gdje je, prema tvrdnjama izvora, bio bez svijesti. Kako su naveli sagovornici iz glavnog grada Čečenije, vozilo iz njegovog konvoja izgubilo je kontrolu i udarilo u prepreku, nakon čega je došlo do lančanog sudara u kojem je, prema tim informacijama, bilo više povrijeđenih.

O nesreći je izvijestio i opozicioni pokret NIYSO, tvrdeći da se kolona vozila kretala velikom brzinom te da je iznenadni nailazak na prepreku izazvao sudare između automobila.

Međutim, Ramzan Kadirov je ubrzo demantovao navode o nesreći, objavivši snimak na kojem se vidi Adam Kadirov na sastanku s komandantima sigurnosnih struktura. Na tom sastanku razgovaralo se o pripremama za predstojeće izbore u Čečenskoj Republici, osiguranju javnog reda, suzbijanju ekstremizma i djelovanju čečenskih jedinica u zoni specijalnih vojnih operacija, a Adam Kadirov je istakao važnost jače saradnje među sigurnosnim institucijama.