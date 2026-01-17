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PREDSJEDNIK SAD

Tramp žestoko o Hamneiju: Bolestan čovjek, vrijeme je da Iran nađe nove lidere

Poručio je da je ajatolah kriv za stotine ubijenih u Iranu

Tramp i Hamnei. AP Photo/Ben Curtis - Office of the Iranian Supreme Leader via AP

S. S.

17.1.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp žestoko je kritizirao iranskog ajatolaha Alija Hamneija u razgovoru za Politico.

Hamnei je Trampa nazvao kriminalcem, a Tramp mu je uzvratio da je vrijeme da se nađe novo vodstvo u Iranu.

Tramp je naveo da je se teheranske vođe oslanjaju na represiju i nasilje kako bi vladali.

- Ono za što je on kriv, kao vođa zemlje, jeste potpuno uništenje zemlje i upotreba nasilja na nivoima kakav nikada prije nije viđen - istakao je Tramp.

Poručio je da je ajatolah kriv za stotine ubijenih u Iranu.

- Rukovodstvo bi se trebalo fokusirati na pravilno vođenje svoje zemlje, kao što ja radim sa SAD, a ne na ubijanje hiljada ljudi kako bi zadržali kontrolu - istakao je.

Kazao je da je Iran najgore mjesto za život, a Hamneija je nazvao bolesnim čovjekom te poručio da treba prestati ubijati ljude.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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