Tramp žestoko o Hamneiju: Bolestan čovjek, vrijeme je da Iran nađe nove lidere

Predsjednik SAD Donald Tramp žestoko je kritizirao iranskog ajatolaha Alija Hamneija u razgovoru za Politico.

Hamnei je Trampa nazvao kriminalcem, a Tramp mu je uzvratio da je vrijeme da se nađe novo vodstvo u Iranu.

Tramp je naveo da je se teheranske vođe oslanjaju na represiju i nasilje kako bi vladali.

- Ono za što je on kriv, kao vođa zemlje, jeste potpuno uništenje zemlje i upotreba nasilja na nivoima kakav nikada prije nije viđen - istakao je Tramp.

Poručio je da je ajatolah kriv za stotine ubijenih u Iranu.

- Rukovodstvo bi se trebalo fokusirati na pravilno vođenje svoje zemlje, kao što ja radim sa SAD, a ne na ubijanje hiljada ljudi kako bi zadržali kontrolu - istakao je.

Kazao je da je Iran najgore mjesto za život, a Hamneija je nazvao bolesnim čovjekom te poručio da treba prestati ubijati ljude.