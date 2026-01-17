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Makron odgovorio nakon prijetnji Trampa: Nikakvo zastrašivanje neće proći

O prijetnjama carinama, kazao je da su neprihvatljive i najavio je da će u tom slučaju Evropa odgovoriti jedinstveno i koordinisano

Makron i Tramp. Yoan Valat, Pool photo via AP

S. S.

17.1.2026

Predsjednik Francuske Emanuel Makron žestoko je odgovorio Donaldu Trampu, nakon što je ovaj najavio carine za evropske zemlje zbog nedostatka podrške po pitanju Grenlanda.

Makron je poručio da Francuska ostaje nepokolebljiva u odbrani suvereniteta naroda, bez obzira da li bila riječ o ratu u Krajini, sigurnosti na Arktiku ili trgovinskim tenzijama.

Poručio je da su prinicipi Povelje UN-a temelj vanjske politike Francuske i potvrdio nastavak podrške Kijevu kroz "koaliciju voljnih", te poručio da je fokus proširio i na sjever Evrope, braneći učešće Francuske u vojnim vježbama na Grenlandu.

Podsjećamo, Francuska se odlučila pridružiti vježbama pod vodstvom Danske na Grenlandu te je poručio da nikakvo zastrašivanje neće promijeniti kurs njihove politike.

- Nikakvo zastrašivanje niti prijetnja neće uticati na nas - ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, niti bilo gdje drugo - poručio je francuski lider.

O prijetnjama carinama, kazao je da su neprihvatljive i najavio je da će u tom slučaju Evropa odgovoriti jedinstveno i koordinisano. Naglasio je da je očuvanje evropskog ekonomskog suvereniteta prioritet o kojem će detaljno razgovarati s partnerima.

# EMMANUEL MACRON
# SAD
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
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