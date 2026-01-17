Makron odgovorio nakon prijetnji Trampa: Nikakvo zastrašivanje neće proći

Predsjednik Francuske Emanuel Makron žestoko je odgovorio Donaldu Trampu, nakon što je ovaj najavio carine za evropske zemlje zbog nedostatka podrške po pitanju Grenlanda.

Makron je poručio da Francuska ostaje nepokolebljiva u odbrani suvereniteta naroda, bez obzira da li bila riječ o ratu u Krajini, sigurnosti na Arktiku ili trgovinskim tenzijama.

Poručio je da su prinicipi Povelje UN-a temelj vanjske politike Francuske i potvrdio nastavak podrške Kijevu kroz "koaliciju voljnih", te poručio da je fokus proširio i na sjever Evrope, braneći učešće Francuske u vojnim vježbama na Grenlandu.