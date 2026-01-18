Tučnjava u pilotskoj kabini na početku leta: Kapetan udarao kopilota zbog brzine aviona

Incident u pilotskoj kabini aviokompanije EVA Air u Los Anđelesu na samom početku interkontinentalnog leta za Tajpej početkom januara 2026. dospIo je u javnost zahvaljujući uzbunjivaču, nakon što je kapetan fizički nasrnuo na kopilota zbog neslaganja oko brzine aviona.

Prema dostupnim informacijama, kopilot malajske nacionalnosti je upozorio kapetana tajvanske nacionalnosti, prezimena Ven, da avion prelazi standardne vrijednosti brzine za vožnju po manevarskim površinama, prenosi Telegraf.rs.

Aktivirao kočnice

Kada kapetan navodno nije prilagodio brzinu, kopilot je aktivirao kočnice u skladu sa standardnim procedurama. To je dovelo do žustrog - prvo verbalnog - sukoba, tokom kojeg je kapetan udario prvog oficira nekoliko puta. Kopilot je kasnije prijavio "oticanje i modrice na ruci".

Uzbunjivač je kasnije ukazao na to da protokoli za postupanje u vanrednim situacijama nisu odmah pokrenuti i da je let ipak nastavljen, uprkos zabrinutosti za ono što se naziva stabilnost kabine.

Aviokompanija EVA Air je potvrdila da je kapetan suspendovan sa svih letačkih dužnosti dok traje unutrašnja istraga. Podaci sa Quick Access Recorder (QAR) pokazuju da su brzine tokom taksiranja ostale unutar odobrenih granica, navela je aviokompanija. Također, zaposlenima je osigurana psihološka podrška, a javnost je pozvana da izbjegava spekulacije dok se istraga ne završi.

Regulator tajvanskog civilnog vazduhoplovstva otvorio je paralelnu istragu kako bi se utvrdilo da li su prekršeni sigurnosni ili proceduralni standardi.

Incident je ponovo pokrenuo diskusiju o važnosti Crew Resource Management (CRM), pristupa odnosu između članova posade koji naglašava komunikaciju, međusobno poštovanje i profesionalno rješavanje sukoba kao ključne elemente sigurnog leta.

Proces disciplinske provjere

Kapetan ostaje prizemljen dok traje proces disciplinske provjere, a mnogi u avio-industriji očekuju da rezultati istrage dodatno naglase značaj profesionalizma i timskog rada u komercijalnom vazduhoplovstvu.

EVA Air je tajvanska aviokompanija osnovana 1989. godine i deo je Evergreen Group. Danas raspolaže flotom od preko 80 aviona, uključujući širokotrupne letjelice, među kojima su Boeing 777, Boeing 787 Dreamliner i Airbus A330. Za letove ka Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući Los Anđeles (LAX), kompanija najčešće koristi Boeing 777 i Boeing 787-9, koji su opremljeni za dugolinijske interkontinentalne letove i pružaju standardni nivo komfora i sigurnosti na transpacifičkim rutama.