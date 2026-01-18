Izrael pomjerio blokove u Gazi unatoč prekidu vatre, satelitski snimci to potvrđuju

Izrael je na nekoliko lokacija pomjerio betonske blokove koji označavaju njegovu liniju kontrole u Pojasu Gaze, pokazali su satelitski snimci.

Tzv. "žuta linija" označava novu granicu – prednju odbrambenu liniju izraelskih pograničnih zajednica i liniju koja se koristi za kontrolu kretanja i napade.

Snimci koje je pregledao BBC Verify pokazuju da je Izrael postavio blokove u najmanje tri područja, a potom se vratio i pomjerio ih dublje unutar Pojasa Gaze. Prema sporazumu postignutom posredstvom SAD-a s Hamasom, Izrael je trebao povući trupe izvan linije označene žutom bojom, koju su na terenu označili betonskim blokovima.

Ministar odbrane Israel Katz (Israel Katz) upozorio je u oktobru da će svako ko pređe "žutu liniju" biti izložen vatri. Od tada je zabilježeno niz smrtonosnih incidenata.

U Beit Lahiji, Jabaliji i al-Tuffahu izraelske trupe postavile su blokove, a kasnije su ih pomjerile dublje u Gazu – ukupno 16 položaja. U al-Tuffahu su satelitski snimci pokazali da su najmanje sedam blokova pomaknuta između 27. novembra i 25. decembra. Prosječna udaljenost pomaka bila je oko 295 metara dublje unutar Pojasa Gaze.

Pored pomjerenih blokova, BBC Verify je mapirao još 205 drugih markera, od kojih je više od polovine postavljeno znatno dublje unutar Gaze od linije označene na mapama. Iz Izraela su odbacili ove tvrdnje, navodeći da granica nije promijenjena.

Profesor Andreas Krieg (Andreas Krieg) sa King's Collegea u Londonu opisao je pomjeranje blokova kao "alat za teritorijalni inženjering". Prema njegovim riječima, Izrael time održava kontrolu nad područjima gdje stanovnici Gaze mogu živjeti, kretati se i obavljati poljoprivredu, bez formalne promjene granice.

Od Katzovog oktobarskog upozorenja, izraelske trupe su najmanje 69 puta pucale na ljude koji su prelazili tzv. žutu liniju.