Pobuna zatvorenika u Gvatemali: Imaju 46 talaca, traže bolje uslove za vođe svojih bandi

U Gvatemali u tri zatvora došlo je do pobune zatvorenika, tokom koje je uzeto najmanje 46 talaca.

Trenutno pokušavaju sigurnosne snage ove države da ih oslobode, dok zvaničnici incident pripisuju članovima bandi koji su tražili veće privilegije.

Prema riječima ministra unutrašnjih poslova, Marka Antonija Vilede (Marco Antonio Villeda), jučer nijedan talac nije ubijen niti povrijeđen. Ministar je rekao to na konferenciji za novinare. Većina talaca su zatvorski čuvari, ali među njima se nalazi i psiholog, dodao je zatvorski zvaničnik.

Marko Antonio Vileda objasnio je da su zatvorenici koordinirali pobune u tri različita zatvora, te da je, po njegovim tvrdnjama, za organizaciju odgovorna banda Barrio 18. Pobuna je izbila jer je vođa bande tražio premještaj u drugi objekt, kako bi dobio bolje uslove i poseban tretman. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da pobune predstavljaju "direktnu reakciju" na njihove poteze da ukinu privilegije šefovima bandi.

- Neću sklapati nikakve dogovore s bilo kojom terorističkom grupom. Neću ustuknuti pred ovom ucjenom niti ću vratiti privilegije u zamjenu za to da oni prestanu sa svojim postupcima - poručio je Marko Antonio Vileda.

U gradu Escuintla na jugu Gvatemale, policija i vojska okružili su zatvor Renovacion 1. Vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila stajala su u blizini za eventualnu intervenciju. Zatvorenici, od kojih su neki nosili kombinezone, a većina majice bez rukava i kratke hlače, posmatrali su situaciju s stražarskih tornjeva dok su nosili improvizirane maske od tkanine preko lica.