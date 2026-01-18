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GRAD NUUK

Hiljade Grenlanđana protestovale protiv Trampovih prijetnji i najavljenih carina

U Nuuku su se ljudi počeli okupljati od ranog poslijepodneva, skandirajući: "Grenland pripada Grenlanđanima."

Hiljade Grenlanđana marširalo. Screenshot

A. O.

18.1.2026

Hiljade Grenlanđana, kojima su se pridružili i vladini zvaničnici, marširali su u subotu glavnim gradom Nuukom u znak protesta protiv prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da će preuzeti tu teritoriju.

U Nuuku su se ljudi počeli okupljati od ranog poslijepodneva, skandirajući: "Grenland pripada Grenlanđanima."

Protest je privukao široko učešće, uključujući premijera Grenlanda, Jensa-Frederika Nielsena, koji je mahao grenlandskom zastavom. Mnogi učesnici nosili su kape s natpisom "Make America Go Away" (Učinite da Amerika ode).

Prije marša prema konzulatu SAD-a u Nuuku, masa se okupila kako bi minutom šutnje odala počast. Zatim su pjevali "Ayaya" pjesme, tradicionalni inuitski način dijeljenja iskustava, rješavanja sukoba i smirivanja tenzija.

Orla Joelsen, organizator protesta, izjavio je da bi Trump trebao prestati s psihološkim prijetnjama Grenlandu. Psihološki utjecaj Trumpovih prijetnji snažno osjećaju mnogi stanovnici.

- Živim u opasnosti. Također ne spavam dovoljno jer u svim vijestima koje vidim piše da Donald Trump (Donald Trump) želi kupiti Grenland, a Grenland nije na prodaju i nikada nećemo biti na prodaju - rekla je Parnuna Olsen, jedna od učesnica protesta.

Upitana o tome kako se osjeća povodom Trumpovih prijetnji, druga učesnica po imenu Jane rekla je: "Boli me stomak, osjećam nervozu i pitam se kako će se ovo završiti. Zato što znam da on želi osvetu. Nemam nijednu lijepu riječ za njega."

Malik Dolleruk Sehebel, još jedan od demonstranata, kazao je:

- Potpuno sam ostao bez riječi zbog onoga što on sada radi. To je jednostavno potpuno ludo."

Inače, Grenland je samoupravna teritorija unutar Kraljevine Danske, pri čemu Kopenhagen zadržava kontrolu nad odbranom i vanjskom politikom. Sjedinjene Američke Države održavaju vojnu bazu na ostrvu.

Tramp je više puta pokazao interes za Grenland, od "kupovine" ostrva tokom svog prvog predsjedničkog mandata, do trenutne upotrebe "niza opcija", uključujući i "korištenje američke vojske" za zauzimanje ovog autonomnog ostrva.

Kasnije poslijepodne, američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će Sjedinjene Američke Države uvesti carine od 10 posto na svu robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Britanije, Holandije i Finske zbog pitanja Grenlanda, počevši od 1. februara.

Te carine bi se povećale na 25 posto od 1. juna i nastavile bi se sve dok se ne postigne dogovor da Sjedinjene Američke Države kupe Grenland, objavio je Tramp na društvenim mrežama.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# NUUK
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