Hiljade Grenlanđana protestovale protiv Trampovih prijetnji i najavljenih carina

Hiljade Grenlanđana, kojima su se pridružili i vladini zvaničnici, marširali su u subotu glavnim gradom Nuukom u znak protesta protiv prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da će preuzeti tu teritoriju.

U Nuuku su se ljudi počeli okupljati od ranog poslijepodneva, skandirajući: "Grenland pripada Grenlanđanima."

Protest je privukao široko učešće, uključujući premijera Grenlanda, Jensa-Frederika Nielsena, koji je mahao grenlandskom zastavom. Mnogi učesnici nosili su kape s natpisom "Make America Go Away" (Učinite da Amerika ode).

Prije marša prema konzulatu SAD-a u Nuuku, masa se okupila kako bi minutom šutnje odala počast. Zatim su pjevali "Ayaya" pjesme, tradicionalni inuitski način dijeljenja iskustava, rješavanja sukoba i smirivanja tenzija.

Orla Joelsen, organizator protesta, izjavio je da bi Trump trebao prestati s psihološkim prijetnjama Grenlandu. Psihološki utjecaj Trumpovih prijetnji snažno osjećaju mnogi stanovnici.

- Živim u opasnosti. Također ne spavam dovoljno jer u svim vijestima koje vidim piše da Donald Trump (Donald Trump) želi kupiti Grenland, a Grenland nije na prodaju i nikada nećemo biti na prodaju - rekla je Parnuna Olsen, jedna od učesnica protesta.

Upitana o tome kako se osjeća povodom Trumpovih prijetnji, druga učesnica po imenu Jane rekla je: "Boli me stomak, osjećam nervozu i pitam se kako će se ovo završiti. Zato što znam da on želi osvetu. Nemam nijednu lijepu riječ za njega."