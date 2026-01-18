Tragedije na skijanju: Najmanje osam poginulih u lavinama

Najmanje osmero ljudi poginulo je u trima lavinama u Austriji u subotu, saopćile su gorske službe spašavanja i policija.

Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim satima na vrhu Finsterkopf, visokom 2150 metara, u dolini Grossarl u saveznoj pokrajini Salzburgu, rekla je glasnogovornica salzburške gorske službe spašavanja.

Gorska služba spašavanja je navela da su četiri člana skijaške grupe pronađena mrtva, a neki su teško povrijeđeni. Ranije u subotu, jedna žena poginula je u lavini na području Bad Hofgasteina. Nacionalnosti i dob poginulih i povrijeđenih u oba slučaja još se ne znaju.

Treća nesreća s lavinom dogodila se kasnije poslijepodne u općini Pusterwald u saveznoj pokrajini Štajerskoj, prema policiji.

Sedam čeških skijaša kretalo se tim područjem kada se lavina aktivirala. Troje njih je zatrpano i poginulo na mjestu događaja, saopćila je policija. Četiri suputnika koje lavina nije zahvatila evakuirali su spasilački timovi s alpskog terena i pružili im hitnu medicinsku pomoć, dodala je policija.