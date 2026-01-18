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OPŠTI HAOS

Tragedije na skijanju: Najmanje osam poginulih u lavinama

Situacija s lavinama je opasna, rekla je glasnogovornica gorske spasilačke službe

Haos na skijanju. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

18.1.2026

Najmanje osmero ljudi poginulo je u trima lavinama u Austriji u subotu, saopćile su gorske službe spašavanja i policija.

Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim satima na vrhu Finsterkopf, visokom 2150 metara, u dolini Grossarl u saveznoj pokrajini Salzburgu, rekla je glasnogovornica salzburške gorske službe spašavanja.

Gorska služba spašavanja je navela da su četiri člana skijaške grupe pronađena mrtva, a neki su teško povrijeđeni. Ranije u subotu, jedna žena poginula je u lavini na području Bad Hofgasteina. Nacionalnosti i dob poginulih i povrijeđenih u oba slučaja još se ne znaju.

Treća nesreća s lavinom dogodila se kasnije poslijepodne u općini Pusterwald u saveznoj pokrajini Štajerskoj, prema policiji.

Sedam čeških skijaša kretalo se tim područjem kada se lavina aktivirala. Troje njih je zatrpano i poginulo na mjestu događaja, saopćila je policija. Četiri suputnika koje lavina nije zahvatila evakuirali su spasilački timovi s alpskog terena i pružili im hitnu medicinsku pomoć, dodala je policija.

- Situacija s lavinama je opasna - rekla je glasnogovornica gorske spasilačke službe, objašnjavajući da se svježi snijeg slabo veže za stariji snijeg na vrhovima, što uzrokuje ponovljene lavine.

Veliki broj spasilaca raspoređen je na mjesto nesreće u subotu. Više od 200 gorskih spasilaca bilo je u pratnji hitne pomoći i nekoliko helikoptera kako bi pomogli u izvlačenju mrtvih i prijevozu ozlijeđenih u bolnicu, prema vlastima.

Nakon nekoliko sedmica bez snijega, u austrijskim Alpama nedavno je palo oko 20-50 centimetara snijega. Mladi Čeh i još jedan muškarac čiji identitet još nije poznat poginuli su skijajući izvan staze u dvjema drugim nedavnim nesrećama s lavinama.

Vlasti su više puta apelirale na skijaše, posebno one na otvorenim skijalištima, da budu vrlo oprezni.

# LAVINA
# POLICIJA
# AUSTRIJA
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