Francuska razmatra izlazak iz NATO-a: Lijeva zastupnica Klemens Get predložila povlačenje zemlje

U Francuskoj je prvi put podnesen parlamentarni prijedlog koji poziva na povlačenje te zemlje iz NATO-a. Inicijativu je pokrenula potpredsjednica Narodne skupštine i zastupnica lijeve stranke Nepokorena Francuska (La France Insoumise) Klemens Get (Clémence Guette).

Prijedlog dolazi u trenutku sve izraženijih sumnji u ulogu Sjedinjenih Američkih Država (United States of America) unutar Saveza, kao i u ukupni smjer evropske sigurnosne politike.

Obrazlažući prijedlog u parlamentu, Klemens Get je poručila da politika SAD-a pokazuje kako se Francuskoj nameće status ovisne države. Kao primjere je navela, kako tvrdi, nezakonitu otmicu predsjednika Venezuele (Venezuela), prijetnje Grenlandu, sankcije evropskim zvaničnicima te nametanje trgovinskih sporazuma.

Prema njenim riječima, članstvo Francuske u NATO-u izlaže zemlju ozbiljnim strateškim rizicima i može je uvući u sukobe koji nisu u skladu s francuskim nacionalnim interesima.

- Izlazak iz NATO-a omogućio bi Francuskoj da povrati vojnu i diplomatsku nezavisnost, postane samostalna sila i, zahvaljujući nuklearnom odvraćanju, sama brani svoj teritorij - poručila je Klemens Get.

Naglasila je i da napuštanje Saveza ne bi značilo izolaciju Francuske na međunarodnoj sceni. Naprotiv, smatra da bi zemlja time mogla ojačati svoj utjecaj i aktivnije promovirati mirovne inicijative unutar frankofonskog svijeta, Ujedinjenih nacija (United Nations) i drugih međunarodnih foruma.

Politički kontekst u Francuskoj pokazuje da ovakav prijedlog nije bez osnova. Lijevi savez trenutno ima snažnu saradnju unutar Narodne skupštine, dok desna stranka Nacionalno okupljanje u posljednje vrijeme također sve otvorenije kritizira NATO i njegov strateški pravac.

Sumnje u budućnost Saveza ranije je više puta izražavao i francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), koji je 2019. godine NATO opisao kao "moždano mrtav".